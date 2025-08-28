El PSOE rechaza la "cancelación" de Dulce Gallego por parte de Xega y defiende su trayectoria

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón y el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento han expresado este jueves su rechazo a lo que califican como un acto de "cancelación" hacia la ex edil Dulce Gallego, por parte de la asociación Xega, y han defendido públicamente su "intachable trayectoria" en la lucha por los derechos, las libertades y la igualdad.

En un comunicado, los socialistas gijoneses han lamentado que se cuestionen o excluyan voces del movimiento feminista y de defensa de los derechos LGTBI "por diferencias de opinión o por no suscribir determinadas teorías o partes de una ley", en alusión a la reciente exclusión de Gallego como presentadora en un certamen de cine lésbico.

"Manifestamos que no puede haber democracia sin libertad de expresión y que la práctica de políticas de cancelación no se puede justificar solo por discrepancias ideológicas", afirman desde la agrupación socialista, subrayando que "el diálogo y la confrontación democrática de ideas" deben ser los pilares de cualquier sociedad.

Los socialistas reivindican la figura de Dulce Gallego como referente del feminismo en Asturias, destacando su compromiso desde la clandestinidad con la Asociación Feminista de Asturias (AFA), su militancia antifranquista, su labor como trabajadora social en defensa de los derechos reproductivos, así como su papel como concejala socialista en los gobiernos de Paz Fernández Felgueroso.

Asimismo, recuerdan su implicación en colectivos como la Tertulia Feminista Les Comadres, el Fórum de Política Feminista y Femes, y su actividad reciente en la elaboración de la biografía de Adela Gabarri, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón/Xixón.

"El futuro de nuestra sociedad no puede construirse desde la exclusión, sino desde el respeto a la diversidad de pensamiento", concluye el texto.