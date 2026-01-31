El PSOE reclama estudios arqueológicos rigurosos en La Vega ante posibles restos del palacio de Alfonso II. - PSOE OVIEDO

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, reclamó este sábado la realización inmediata de estudios arqueológicos rigurosos en el ámbito de La Vega, tras acceder al informe elaborado mediante georradar, que apunta a la posible existencia de restos de gran relevancia histórica. Fernández Llaneza detalló las resistencias del equipo de gobierno a facilitar un documento "que su grupo lleva un mes esperando".

"El informe, finalmente, confirma lo que venimos diciendo desde junio de 2024: la importancia de hacer estudios arqueológicos serios para saber qué puede haber en La Vega", destacó el portavoz socialista que añadido no obstante que el estudio con georradar "está bien hecho" y que no tienen "nada que objetar", aunque recordó que esta técnica "tiene limitaciones".

"El propio estudio concluye que, con 'premura', hay que realizar investigaciones arqueológicas más rigurosas", insistió Fernández Llaneza, quien apuntó que Oviedo podría estar ante "uno de los hitos arqueológicos más importantes de su historia", como sería la posible localización de restos del palacio de Alfonso II.

Así, el portavoz del PSOE indicó que "lejos de ser un obstáculo para La Vega, esto debe ser un estímulo más", una oportunidad para responder a un interrogante de nuestra propia historia". Añade que integrar estos restos en La Vega multiplicaría el potencial cultural, tecnológico e industrial del espacio y añadiría un valor arqueológico de enorme interés.

Finalmente, Fernández Llaneza recordó que ya existe un proyecto de estudio arqueológico detallado, elaborado por Arqueos, que permitiría actuar con rapidez y rigor. "La herramienta para empezar a trabajar ya la tenemos; ahora solo falta voluntad para hacerlo", concluyó el portavoz socialista.