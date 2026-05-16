El PSOE reclama medidas para garantizar el desayuno escolar en el colegio de Tudela Veguín

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado a la institución local la adopción de medidas inmediatas que garanticen la continuidad del servicio de desayuno escolar en el Colegio Público de Tudela Veguín.

Esta petición se ha producido después de que las familias del centro hayan sido informadas de la posible supresión de la prestación para el próximo curso, al no alcanzarse la ratio mínima de alumnos recogida en el contrato municipal de comedores escolares.

Según ha informado el grupo municipal, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara va a llevar esta cuestión a la próxima Comisión de Educación. Lo hará mediante la formulación de una pregunta con el objetivo de conocer qué actuaciones se han realizado o se prevén acometer desde el Consistorio para evitar la pérdida de este recurso en el centro escolar.

A este respecto, Sánchez Santa Bárbara ha señalado que la conciliación "no puede depender de una cifra rígida fijada en un contrato". Asimismo, ha manifestado que el Ayuntamiento ovetense "tiene margen para actuar y debe hacerlo" al tratarse de un servicio básico para las familias afectadas.

Desde la formación socialista han recordado que el colegio público de Tudela Veguín constituye uno de los centros rurales con menor número de alumnado de todo el municipio. A su juicio, esta realidad se encuentra condicionada por la evolución demográfica de la zona, un factor que dificulta de forma notable alcanzar los umbrales exigidos en el actual contrato de comedores.

Por este motivo, el PSOE considera que dicha singularidad geográfica y demográfica tendría que llevar al Ayuntamiento de Oviedo a aplicar criterios corregidos y adaptados a la realidad de las escuelas rurales. "No se puede tratar igual a un gran colegio urbano que a un centro rural como Tudela Veguín. Aplicar las mismas ratios a realidades completamente distintas acaba generando desigualdad", ha afirmado la edil socialista.