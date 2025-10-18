El PSOE reitera su disposición para hablar del presupuesto antes de la aprobación del proyecto

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, reiteró este domingo la disposición del principal grupo de la oposición "a negociar un acuerdo de cara al presupuesto municipal para 2026 que sea lo mejor para Oviedo".

El edil recordó que el documento de prioridades de los y las socialistas incluía medidas en vivienda, políticas sociales, medioambiente y movilidad o zona rural que "para el PSOE son prioritarias".

"Queremos ver si es posible que los presupuestos municipales contemplen partidas concretas para poner en marcha algunas de ellas cuanto antes", dijo Monsalve, que ha destacado el interés de su grupo en poner en marcha un plan de vivienda, que dote al Ayuntamiento de un parque propio de pisos en alquiler asequible para "contribuir a paliar uno de los principales problemas de la ciudadanía ovetenses y, en especial, de los jóvenes.

Considera el PSOE que han presentado un conjunto de iniciativas que serían muy positivas para la ciudad y su zona rural y por ello se muestran seguros de que existe margen para la negociación.