PSOE y Somos rechazan la campaña institucional del 25N por el trato que se da a las víctimas

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Socialista y Somos en el Ayuntamiento de Oviedo han mostrado este sábado su rechazo a la campaña institucional del 25N organizada por el Equipo de Gobierno del PP y Cs. En un comunicado conjunto han mostrado su "absoluto rechazo al tratamiento que se da a las mujeres víctimas de violencia machista en la campaña institucional".

En dicho comunicado explican que la campaña incorpora un vídeo sobre un taller de autodefensa "en el que se lanzan mensajes confusos, que revictimizan a las mujeres y no ponen el foco en los agresores, cuyas conductas son las que hay que perseguir si queremos alcanzar una sociedad libre de violencia hacia las mujeres".

Al igual que denunció el colectivo Asturies Feminista, consideran que "la campaña obvia que la violencia machista es fenómeno estructural, que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y tiene su origen en una sociedad patriarcal", han aseverado.

El mensaje, consideran los grupos municipales, "olvida que no se trata de una manifestación individual de violencia hacia la mujer, sino que tiene un componente educacional que produce y reproduce un patrón que pretende mantener a mitad de la población en una situación de inferioridad y de limitación de derechos".

Creen que los talleres de autodefensa, "sin un discurso de empoderamiento, emancipador, no sirven para nada". "Si no se explica que el origen de la violencia y de la desigualdad tiene que ver con la manera en que nos quieren mantener en el mundo, no sirven para nada", han agregado.

"Mientras se siga tratando a las mujeres como seres vulnerables, en vez de mujeres supervivientes, flaco favor hacemos a la luchas de muchas mujeres frente a las violencias machistas", han añadido.

Por otro lado, el lema principal de la campaña 'Oviedo planta cara a la violencia' supone para PSOE y Somos una "inasumible homogenización de todas las violencias, que diluye el verdadero sentido y razón de ser del 25 de Noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres".

Desde ambos grupos municipales aseguran que han intentado durante las últimas semanas buscar puntos de encuentro para una declaración institucional que se leerá el próximo 25N. Si bien han reconocido que "esta vez" desde el gobierno municipal se ha hecho un "intento de acercamiento", ambos grupos aseguran que no pueden compartir "la visión paternalista y superficial de la campaña".

"Sentimos tener que decir no nos vemos representadas en la campaña institucional, ni tampoco creemos que lo están todas las mujeres supervivientes que muchas veces, pese a las dificultades y trabas que encuentran, denuncian y/o acaban asesinadas en ese círculo de la violencia", han asegurado.

Por contra, han pedido que se hable en las comunicaciones del Ayuntamiento de mujeres asesinadas, no "fallecidas"; la reactivación inmediata del Consejo de Igualdad "con recursos suficientes"; la evaluación y refuerzo del Centro Municipal de la Mujer; y campañas en contra de la violencia machista "que no revictimicen a las mujeres", además de la participación de asociaciones y entidades feministas en la decisión de los recursos a los que se destina el dinero que llega al Ayuntamiento del pacto de Estado.