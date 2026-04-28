El PSOE tacha de "agujero negro" la gestión de Canteli ante la situación de la antigua fábrica de Loza de San Claudio

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado este martes que la situación en la antigua fábrica de Loza de San Claudio es una "consecuencia directa" de los "agujeros negros" en la gestión del alcalde, Alfredo Canteli. Llaneza ha criticado que, mientras el regidor se dedica a eventos como la "feria de la camelia", áreas clave como Urbanismo y Políticas Sociales carecen de atención.

A través de una nota de prensa, el portavoz socialista ha censurado la "falta de planificación" y la "parálisis" en proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Entre ellos, ha destacado la situación de La Vega, acusando al equipo de gobierno de lanzar un concurso de ideas sin realizar los estudios arqueológicos exigidos por el Ministerio de Defensa. Asimismo, ha señalado la incapacidad municipal para avanzar en la revisión del Plan General de Ordenación o recuperar suelos industriales en San Claudio y El Caleyo.

Fernández Llaneza ha advertido además de que la gestión urbanística se ve agravada por "irregularidades" que derivaron en ceses de personal de confianza, sin que el alcalde haya ofrecido explicaciones sobre el alcance de estas "anomalías".

CRÍTICAS EN POLÍTICA SOCIAL

En cuanto a las políticas sociales, el portavoz del PSOE ha calificado el área como el "verdadero agujero negro" del mandato. Ha recordado que cerca del 20 por ciento de la población de Oviedo se encuentra en riesgo de exclusión y ha reprochado al Ayuntamiento mantener 120 millones de euros de remanentes en entidades bancarias a plazo fijo en lugar de reforzar la atención a los colectivos vulnerables.

Finalmente, el edil socialista ha lamentado que el Partido Popular haya votado esta misma mañana en contra de revisar al alza los convenios con entidades como la Cocina Económica, Cáritas o Cruz Roja. "¿De qué sirve un Ayuntamiento si deja de lado a sus vecinos en peores condicionesha concluido Fernández Llaneza.