El PSOE ve "incompleta" la ley de coordinación de bomberos que impulsan el resto de grupos

Rita Camblor dice que el Principado tendrá lista en enero una norma "más amplia", de Protección Civil y Gestión de Emergencias

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, la socialista Rita Camblor, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo regional no puede respaldar la proposición de ley para la coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento que quieren tramitar los otros seis grupos con representación en el parlamento asturiano. La diputada del PSOE Lidia Fernández ha dicho que la iniciativa es "incompleta" y "ambigua".

A lo largo de toda la jornada, y tras escuchar a diferentes profesionales de servicios de bomberos de Asturias y de incluso de fuera de Asturias, Rita Camblor ha comparecido en la Junta General para decir que el texto ni siquiera va acompañado de una memoria económica para saber lo que puede suponer al Principado en el plano económico.

Respetando las reivindicaciones de los diferentes profesionales, Camblor ha indicado que muchos aspectos no requerirían acordarse por ley, sino que podrían abordarse en la negociación colectiva. Además, no ve responsable aprobar una norma que suponga un coste económico y unos recursos de los que no se dispone.

La organización en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) no se hace "por capricho", sino procurando optimizar todos los recursos disponibles. Además ha dicho que se han mejorado cosas.

CARENCIAS

No obstante, Camblor ha reconocido que el SEPA "necesita muchas cosas" y que existe necesidad de personal, problema que se agrava con la complicación a la hora de contratar.

"No intenten dejarnos como ajenos a los problemas", ha dicho la dirigente asturiana, que ha dicho que espera tener lista en el mes de enero, para que llegue al Consejo de Gobierno, el proyecto de ley del Principado de Asturias de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Esa norma, ha comentado será "más amplia" y no generará las "dudas" que sí plantea la proposición que impulsan desde la oposición.

OPOSICIÓN

Las explicaciones de la consejera no convencieron a los grupos de la oposición. Desde el PP, el diputado Pablo González ha dicho que la aprobación de la ley de coordinación resulta "indispensable" ante la situación actual de los profesionales y la escasez de efectivos.

Luis Fanjul, de Ciudadanos, ha animado al PSOE a incorporarse a la negociación y a impulsar la proposición de ley con las enmiendas que considere necesarias. "Únanse, hagan aportaciones", les ha dicho a los socialistas, recordando que ha sido toda la oposición la que ha impulsado la tramitación de la iniciativa.

Ha dicho además que el Gobierno asturiano gasta una cantidad considerable de dinero en horas extraordinarias que se podría emplear en nuevos efectivos. Tampoco ve incompatible Fanjul la aprobación de una ley de coordinación de bomberos con una ley de emergencias.

GRUPO SOCIALISTA

Desde el PSOE, Lidia Fernández ha respaldado la postura de Camblor y ha cuestionado el apoyo que le daba a la iniciativa la oposición cuando en la comisión en la que participó la consejera faltaban tres de los seis grupos que ven conveniente tramitarla: Podemos, Foro y Vox.

Lidia Fernández considera que la propuesta de la oposición "se olvida" de otros servicios de emergencias, como el de llamadas del 112, el de asistencia sanitaria, la proteccion del medio natural, el voluntariado o las empresas privadas. También ha lamentado la socialista que no se haya tenido en cuenta la postura de los Ayuntamientos.