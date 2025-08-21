El público infantil será el protagonista en las fiestas de San Agustín 2025

OVIEDO/AVILÉS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 22 de agosto, a las 18:30 horas, se inaugura el Ferial de San Agustín, que contará con cerca de una veintena de atracciones infantiles y juveniles. Se extenderá a lo largo de la pista de La Exposición, el paseo central del parque de Las Meanas, la plaza de Pedro Menéndez y, como principal novedad, el estadio Román Suárez Puerta, que acogerá en su interior parte de las atracciones, como el tren de la bruja, el dragón, el scalextric o la pista americana infantil. Se instalarán en el fondo sur, y el público podrá acceder a ellas a través de la pista de La Exposición.

Por su parte, en la propia pista de La Exposición se ubicarán las atracciones más voluminosas, como la noria -que estará disponible a partir del sábado-, los coches de choque o el saltamontes.

Además, el paseo central del parque de Las Meanas y la plaza de Pedro Menéndez también acogen parte del ferial.

Pero la programación infantil de las fiestas también cuenta con actividades gratuitas. El domingo 24 de agosto será el día en el que los niños y niñas cobren aún más protagonismo en el Ferial de San Agustín. Dentro del espacio denominado 'LaVillaEnFiestas', en la Pista de La Exposición tendrán lugar una animada verbena musical infantil, una colorida Holi Party y una pista de karting gratuita.

Será desde las 17:00 y hasta las 20:00 horas.

El martes 26 la plaza de Álvarez Acebal se convertirá en espacio de creación infantil con un taller y espectáculo de pompas de jabón gigantes. A partir de desde las 18:30 horas, sin necesidad de inscripción previa.

Por su parte, el taller de cocina con la 'Chef Pipa' se celebrará el miércoles 27 de agosto, a las 17:00 horas, en la plaza de España, antes del espectáculo familiar 'Cocina con la Chef Pipa' que dará comienzo a partir de las 19:00 horas. Cuenta con 24 plazas disponibles y, para participar, es necesario realizar reserva previa enviando un correo electrónico, antes de martes 26 de agosto, a la dirección festejos@aviles.es, indicando el nombre y apellidos del adulto; nombre, apellidos y edad del niño y si cuenta con alguna alergia o intolerancia alimenticia.

Además a toda esta programación pensada en las avilesinas y avilesinos más pequeños, cabe recordar que dentro del Mercado Franco de Alcabala, en la plaza de Alfonso VI, se habilitará una zona de atracciones tradicionales y juegos infantiles de madera. Será del sábado 23 al jueves 28 de agosto.