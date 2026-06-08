Puente plantea a la UE la necesidad de acelerar los procesos de fabricación y entrega de trenes

Oscar Puente en Luxemburgo - GOBIERNO

LUXEMBURGO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado a sus homólogos europeos acelerar los procesos de fabricación y entrega de trenes.

Según ha detallado, la media de retraso en la entrega va desde los dos años y medio en Europa a los tres años en España, lo que implica que "los trenes nuevos tardan en ponerse en circulación aproximadamente ocho años desde su adquisición".

Así lo ha expuesto este lunes en el Consejo de Ministros del ramo de la Unión Europea, donde ha lamentado que "en ningún caso en los últimos años se han entregado a tiempo" los trenes contratados a los principales fabricantes comunitarios.

Por eso, en la sesión celebrada en Luxemburgo, donde los titulares de Transporte han deliberado sobre los temas más acuciantes del sector en el ámbito continental, el ministro español ha intervenido para proponer acelerar la fabricación y entrega de los trenes.

"En España, el retraso continuado en la entrega de trenes nuevos deteriora la fiabilidad del servicio, incrementa los costes operativos por el mantenimiento de flotas obsoletas y frena los planes de crecimiento de las principales compañías del continente", ha avisado.

Las palabras de Puente en Europa se producen dos días después de avanzar en la localidad cántabra de Reinosa, donde participó el sábado en un acto del PSOE, que los primeros de los trenes de ancho métrico comprometidos por su Ministerio con esta comunidad autónoma --y con Asturias también-- estarán para la primera mitad de 2027.

Algunos de los nuevos Cercanías estarán para entonces en pruebas, aseguró Puente, que confía en que también puedan estar circulando. El compromiso cuando se empezaron a fabricar en febrero de 2024 --tras el escándalo de los diseñados con anterioridad que 'no cabían por los túneles' tras un error en las medidas-- es que llegaran a Cantabria en el primer semestre de este 2026.

MÚLTIPLES CAUSAS Y SOLUCIONES.

En su comparecencia, Puente ha indicado que las causas de estos retrasos son múltiples: alta demanda; procesos de certificación complejos y no unificados; o falta de estandarización en la fabricación o inexistencia de un circuito de pruebas a nivel europeo.

Factores que, a su juicio, deben abordarse también con múltiples respuestas, adoptadas siempre de forma coordinada en el seno de la UE.

Así, Puente ha llamado a que la Comisión promueva espacios de diálogo con altos representantes de todos los agentes sociales, económicos y políticos involucrados en la industria ferroviaria como son los estados, los fabricantes de trenes o la propia Agencia Europea del Ferrocarril.

Un "diálogo de alto nivel", ha dicho, del que surjan propuestas concretas que sirvan para "revertir este problema que está lastrando la competitividad del sector", como ha vuelto a advertir el ministro español.

La sesión del Consejo de Ministros de la UE ha abordado también otras cuestiones relacionadas con el sector del transporte como la descarbonización, la estrategia industrial marítima y de puertos, la respuesta a la crisis en Oriente Próximo o diversas propuestas legislativas en curso como el Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos o el reglamento sobre movilidad militar.