El puente de Ribadesella, cortado en ambos sentidos por obras de 9.00 a 13.00 horas este viernes

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que el puente de Ribadesella estará cortado en ambos sentidos por obras de 9.00 a 13.00 horas este viernes 13 de marzo.

Se trata de los trabajos de rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio asturiano. Estos trabajos cuentan con una inversión total de 7,74 millones de euros (IVA incluido).

El Ministerio informa que se habilitará un itinerario alternativo en la A-8 entre los enlaces de Llovio, en el kilómetro 319, y Pando/Bones, en el kilómetro 326.

En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente. El resto de las jornadas se mantendrá el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.