El puente de Ribadesella sufrirá cortes puntuales este jueves por las obras de rehabilitación

Infografía obras del puente de Ribadesella. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes puntuales del puente de Ribadesella por las obras de rehabilitación estructural y funcional. Estos cortes se producirán este jueves 1 de octubre entre las 9.00 y las 15.00 horas.

Según ha explicado el Ministerio en nota de prensa, una vez reanudados los trabajos de refuerzo de la cimentación de las pilas ubicadas en la margen derecha de la ría el pasado 9 de septiembre, se prosigue con las labores de reposición provisional de servicios afectados.

Este jueves la labor principal será preparar el cruzamiento de calzada para la reposición provisional de los servicios afectados de saneamiento y abastecimiento. El resto del tiempo se mantendrá el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.

Se ha establecido un itinerario alternativo por la A-8, entre los enlaces de Llovio (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326). Durante el periodo de ejecución de estos trabajos se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.