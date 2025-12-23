El Puerto de Avilés e IU abordan el impacto de la operación de Baterías de Cok en la ciudad

Encuentro entre la Autoridad Portuaria de Avilés e IU Avilés. - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y el coordinador general de Izquierda Unida de Avilés, Juan José Fernández, han coincidido este martes en el interés estratégico del puerto en la posible adquisición de los terrenos que ocupaban las antiguas Baterías de Cok, tras la reunión mantenida a petición de IU y en la que se abordó el futuro de este espacio.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha explicado que el encuentro sirvió para analizar la importancia del suelo portuario para ampliar la capacidad operativa y reforzar su atractivo para nuevos proyectos industriales y empresariales.

En este sentido, ha precisado que "cuando hablamos de suelo portuario no estamos hablando de un suelo dedicado única y exclusivamente a almacenamiento", sino de un espacio "susceptible de ser utilizado por empresas que se ubican en un entorno portuario porque necesitan el puerto como elemento fundamental para su actividad logística y comercial".

Ha destacado además el potencial de los terrenos al afirmar que "tiene el privilegio de ser uno de los suelos que hay en Asturias con mayor capacidad logística por su proximidad al puerto". Según ha indicado, si se alcanza un acuerdo con Sepides, el puerto estaría en condiciones de poder adquirirlo, urbanizarlo y ponerlo en funcionamiento para que sea "una pieza fundamental para el desarrollo industrial de nuevas actividades o para consolidar algunas existentes de cara al futuro".

Por su parte, Fernández ha explicado que desde Izquierda Unida habían solicitado la reunión para conocer de primera mano cuáles eran las intenciones respecto a los terrenos, ya que existían "varias dudas y varios interrogantes sobre la propuesta".

Fernández ha reconocido que es una operación "muy positiva para el puerto", aunque ha recalcado que IU quería garantizar que "sea positiva para la ciudad" y que "aporte sinergias a Avilés". En este sentido, ha señalado que una de las prioridades era confirmar que el proyecto mantuviera como objetivo "el desarrollo económico de los terrenos pensando en la captación de actividades industriales capaces de generar empleo y actividad económica".

El coordinador general de IU Avilés ha asegurado que, tras las explicaciones recibidas, se han despejado cuestiones clave, como que "no se va a producir ningún retraso ni en la urbanización, ni en la descontaminación de los terrenos, ni en la puesta a disposición de las parcelas". Asimismo, ha indicado que han obtenido garantías de que los terrenos "se van a dedicar a nuevas actividades económicas" y que "no se van a destinar al almacenamiento de grandes piezas industriales".