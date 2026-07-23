El Puerto de Gijón (El Musel) Constituye su Comité y Estrategia de Innovación

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha constituido este jueves su Comité de Innovación y aprobado la Estrategia de Innovación del Puerto de Gijón.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, se trata de una hoja de ruta que permitirá convertir el puerto en un espacio abierto para experimentar, validar y acelerar nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a la logística, la sostenibilidad, la transición energética o la digitalización.

La Autoridad Portuaria justifica la nueva Estrategia por el momento que atraviesa el sector: la digitalización, la transición energética, la sostenibilidad y la competitividad logística han pasado de ser líneas de trabajo a futuro a convertirse, según explica el propio documento, en retos que ya forman parte de la operativa diaria del puerto.

La Estrategia toma como referencia el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General 2030 y la EU Ports Strategy 2026, la hoja de ruta que la Comisión Europea adoptó el pasado 4 de marzo y en la que los puertos aparecen como piezas clave para la competitividad y la sostenibilidad del transporte europeo.

El documento se organiza en seis ejes de trabajo: gobernanza, gestión operativa, innovación abierta, capacitación y cultura innovadora, a los que se suma un sexto eje de misiones estratégicas centrado en la transformación digital, la transición energética, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia logística y la seguridad del puerto.

Uno de los objetivos será desarrollar el Puerto de Gijón como entorno de experimentación, demostración y validación al servicio de las empresas.

Startups, empresas, universidades, centros tecnológicos y emprendedores podrán plantear pruebas de prototipos y soluciones en condiciones operativas reales, siempre de forma compatible con la seguridad y la actividad portuaria.

Se busca, de esta forma, acortar el camino entre el desarrollo tecnológico y su implantación, impulsar proyectos piloto útiles para el puerto y su comunidad y conectar las necesidades operativas con la capacidad innovadora existente en Asturias.

Respecto al Comité, participarán diferentes instituciones públicas, centros tecnológicos y agentes del ecosistema innovador regional: Puertos del Estado, el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, la Universidad de Oviedo, Innovasturias, el Club de Calidad, el IEO-CSIC en Gijón, el CEEI Asturias y el CTIC, además de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Con el Comité ya constituido y la Estrategia presentada, la Autoridad Portuaria inicia el despliegue de los seis ejes de trabajo y la identificación de los primeros retos y proyectos piloto.

Con ese objetivo, el citado Comité se reunirá periódicamente para orientar el proceso, conectar necesidades y capacidades y favorecer la colaboración entre la Autoridad Portuaria, la comunidad portuaria y el ecosistema innovador.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha destacado que "la innovación ya no puede entenderse como algo puntual o reservado a proyectos concretos".

"Con esta estrategia damos un paso decisivo para incorporarla a la gestión diaria del Puerto de Gijón, poniendo el conocimiento, la tecnología y la colaboración al servicio de un puerto más eficiente, más sostenible y mejor preparado para responder a los retos del futuro", ha agregado.

Roqueñí ha incidido en que quieren que El Musel sea mucho más que un lugar por el que pasan mercancías. "Queremos que sea un laboratorio abierto de innovación, un espacio donde las empresas puedan probar nuevas tecnologías, donde los emprendedores encuentren oportunidades para desarrollar sus ideas y donde la colaboración con la universidad y los centros tecnológicos genere soluciones con impacto real", ha explicado.

"La Estrategia de Innovación tendrá un despliegue progresivo hasta 2030, con una proyección hasta 2035, para consolidar las grandes transformaciones del Puerto de Gijón y reforzar su papel como referencia en innovación portuaria aplicada en el Arco Atlántico", ha añadido la presidenta portuaria.