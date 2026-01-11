Los puertos de montaña de Asturias ya pueden recorrerse sin cadenas, aunque persisten cortes en varias carreteras

Archivo - Imagen de archivo del Puerto de Tarna, Puertos, carreteras, nieve, temporal, invierno, cadenas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 Asturias ha publicado este domingo que ya no hay puertos de montaña con obligatoriedad de cadenas, tras varios días de nieve y condiciones invernales en la región. No obstante, persisten cortes y cierres en carreteras como la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla (Lena).

Además, por obras, se registran cortes totales en la AS-112, entre Ujo y el puerto de San Isidro, con desvío alternativo por la AS-386 entre Moreda y Corigos, y en la AS-38, entre Cornellana y San Román (Candamo).

También permanecen cortes parciales en la AS-114 (Cangas de Onís-Panes), con horario de afección de 09.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00 horas, y en la N-621 (Unquera-Potes), regulado por semáforo y abierto durante la noche, tramo ubicado en Cantabria.