Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha celebrado este domingo por la noche que "haya habido un cambio de gobierno", después de que con el 84% escrutado la suma de PP y Vox consigan una holgada mayoría absoluta con 186 diputados.

Así lo ha manifestado Pumares en una nota de prensa, en la que ha expresado además su deseo de que el nuevo Ejecutivo responda a las demandas de la región. "Esperamos que el nuevo Gobierno atienda las necesidades de Asturias y no nos margine como hizo el PSOE", ha señalado.