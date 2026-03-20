Pumares (Foro) critica las medidas anticrisis por ser "tardías e insuficientes"

Archivo - El diputado de Foro, Adrián Pumares - FORO - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha criticado este viernes las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar la subida de precios derivada de la guerra de Irán, ya que a su juicio son "tardías e insuficientes".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Pumares ha calificado como "positiva" la rectificación del Gobierno por aplicar ahora "las rebajas fiscales en los combustibles y la energía de las que se reía". "Es un camino que debería tomar el Gobierno de Barbón, que se forra al subir la inflación", ha asegurado.

En cuanto a las medidas anunciadas, para Foro Asturias el descuento en el combustible "es insuficiente para compensar el incremento en los costes". "Son necesarias ayudas directas para los sectores más afectados", ha apostillado.

Siguiendo el ejemplo del Ejecutivo central, Pumares espera que "Barbón tome nota y haga algo además de pedir a los asturianos que usen el transporte público y de dar avales, porque de la subida de los precios solo se beneficia su Gobierno, que recauda más gracias a las subidas de los precios".