Pumares (Foro) juzga "demoledora" la sentencia sobre la términca de la Pereda y pide al Gobierno responsabilidad

Archivo - El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto de la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha pedido este jueves al presidente de Asturias, Adrián Barbón, que asuma "responsabilidades políticas" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental, que permitían a Hunosa transformar la central térmica de La Pereda, en Mieres, pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado.

En una nota de prensa, Pumares ha señalado que la resolución judicial "confirma que el Gobierno de Barbón intentó presentar como una simple modificación administrativa lo que en realidad era un nuevo proyecto de coincineración de residuos, tramitado sin transparencia, sin participación pública y sin las garantías legales y ambientales exigidas por la normativa vigente".

Al tiempo, ha advertido de que el Principado "no puede improvisar con el medio ambiente ni con la salud de los asturianos" y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "pretender poner en marcha una incineradora de basura por la puerta de atrás", sin definir aspectos esenciales del proyecto ni permitir una evaluación ambiental rigurosa.

"La sentencia deja claro que el proyecto se tramitó de forma improvisada, sin transparencia y sin participación pública, vulnerando la legislación ambiental", ha añadido, para después apuntar directamente al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la actual presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, ambos exconsejeros de Industria, como los "principales responsables de esta demoledora sentencia". "No pueden seguir ni un minuto más en sus cargos", ha aseverado.