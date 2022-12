Pumares (Foro), preocupado por las cuentas para 2023 "tanto en la forma como en el fondo"

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha mostrado este jueves su preocupación "tanto en la forma como en el fondo" del proyecto presupuestario del Gobierno del Principado para 2023.

"En la forma, porque un año más el PSOE y el Gobierno de Adrián Barbón tratan con desprecio a la JGPA y a la sociedad asturiana trayendo estos presupuestos el 1 de diciembre cuando se van a tener que votar el día 30", dice, resaltando también su preocupación por el fondo ya que "lo se oculta en estos presupuestos es un servilismo de Adrián Barbón a Pedro Sánchez y lo que se esconde es que al final la FSA no es más que una sucursal".

Para el portavoz de Foro, "mientras que otros gobiernos socialistas sí se atreven a ajustar los impuestos a la evolución de la inflación, Adrián Barbón no se atreve y no lo hace por ideología". "No lo hace porque solo piensa en obedecer a su jefe Pedro Sánchez", zanjó Pumares.

Asimismo, lamenta que en las cuentas que no se recogen, por ejemplo, propuestas de Foro "para ayudar a los autónomos más afectados por la inflación, tampoco para ayudar al campo asturiano".

"Sí que se recoge alguna propuesta en relación, por ejemplo, con el Reto Demográfico, que quiero recordar que Foro Asturias, durante mucho tiempo, estuvo solo, solo, en esta Junta General defendiendo la necesidad de ayudas directas a la natalidad y se recoge ahora alguna de nuestras propuestas pero de una manera muy deslavazada y de forma muy tímida", concluye.