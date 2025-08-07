Pumares (Foro) señala a Alejandro Calvo como "un lastre para el desarrollo de Asturias"

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, ha criticado este jueves el nuevo retraso en la construcción de la subestación eléctrica en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), cuya puesta en funcionamiento no se prevé antes de 2027.

Pumares ha calificado la situación como "el mejor ejemplo de la incompetencia del Gobierno de Barbón" y ha señalado directamente al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como "un lastre para el desarrollo de Asturias".

"Llevamos años escuchando promesas, anuncios y titulares grandilocuentes sobre la ZALIA, pero lo único que nos ha ofrecido Adrián Barbón y sus consejeros en relación con este proyecto son excusas, retrasos y mentiras", ha afirmado Pumares, quien ha lamentado que "ni siquiera las parcelas ya urbanizadas van a contar con suministro eléctrico antes del año 2027, lo que lastra cualquier posibilidad seria de atraer inversión".

Según Pumares, la falta de infraestructuras básicas como la energía eléctrica convierte en papel mojado cualquier intento de comercialización del suelo logístico, y supone "un nuevo golpe para Gijón y para Asturias". En este sentido, ha recordado que se trata de "un proyecto estratégico que lleva más de dos décadas en marcha y que sigue paralizado por culpa de la incapacidad de los gobiernos socialistas de Asturias".

Ha advertido además que "el Principado de Asturias tiene inmensas oportunidades de inversión, pero mientras gobierne el PSOE las veremos pasar ante nuestros ojos". Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo autonómico "ni planifica, ni ejecuta, ni defiende los intereses de Asturias ante el Gobierno de Pedro Sánchez".

Pumares ha contrastado esta situación con la del Ayuntamiento de Gijón, "donde con Carmen Moriyón al frente no se frena un solo proyecto y, al contrario, se ponen todos los recursos a disposición para que Gijón y Asturias crezcan". En su opinión, la gestión de Foro es "ágil y transparente", frente a una Administración autonómica que, pese a contar con "20 veces más recursos", no ejecuta los proyectos y "engaña a la ciudadanía cada seis meses".

Finalmente, el diputado autonómico ha reclamado que se aceleren de inmediato todos los trámites necesarios para dotar de suministro eléctrico a la ZALIA, y que se prioricen las actuaciones para garantizar que las fases ya urbanizadas puedan acoger proyectos empresariales reales.

"Lo que no puede seguir ocurriendo es que los asturianos tengamos que pagar durante décadas un proyecto que, por culpa de la incompetencia socialista, ni genera empleo ni cumple su función", ha concluido.