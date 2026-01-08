Pumares (Foro) sostiene que el pacto entre ERC y el Gobierno "acaba con la solidaridad entre españoles y territorios"

Archivo - Imagen de archivo de Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este jueves el acuerdo entre ERC y el Gobierno de España en materia de financiación, asegurando que "no puede pillar a nadie por sorpresa" y advirtiendo de sus consecuencias negativas para el Principado, a la vez que subraya que "acaba con la solidaridad entre españoles y entre territorios".

"El anuncio de Oriol Junqueras no puede pillar a nadie por sorpresa. Sucede exactamente lo que ya dijimos que iba a pasar y, además, lo advertimos cuando Adrián Barbón fue a aplaudir la investidura de Salvador Illa en Cataluña", ha afirmado.

En este sentido, Pumares ha señalado que "la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña se pagó con los servicios públicos de los que disfrutamos todos los asturianos".

Ha advertido además de que el acuerdo confirmado por Junqueras tras un encuentro este mismo jueves con el presidente Pedro Sánchez "acaba con la solidaridad entre españoles y entre territorios", al aceptar el denominado principio de ordinalidad, algo que, a su juicio, va a ser un problema para Asturias.

"Como digo, no sucede nada que no supiésemos que iba a suceder y no sucede nada que Adrián Barbón no supiese que iba a suceder cuando fue a aplaudir la investidura de Salvador Illa en Cataluña", ha concluido.