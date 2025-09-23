Pumares (Foro) ve "decepcionante" el discurso de Barbón: "El Gobierno ya da señales claras de agotamiento"

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto de la Junta General, Adrián Pumares, ha calificado de "claramente decepcionante" el discurso del presidente Adrián Barbón en el Debate de Orientación Política General y ha asegurado que con él demuestra que "estamos ante un gobierno que ya da señales claras de agotamiento".

En unas declaraciones a los medios al término del debate, Pumares ha criticado que Barbón se limitara a recuperar compromisos pendientes desde 2019, como la ley LGTBI o la de salud mental, y que pasara "de puntillas" por problemas graves como las listas de espera, la dependencia, la discapacidad o la falta de medidas reales para el medio rural y la prevención de incendios.

En la intervención que realizará mañana Pumares, ha avanzado que ofrecerá "una alternativa a un gobierno que no ha hecho absolutamente ningún anuncio" durante el debate.