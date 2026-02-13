Pumariega cree que la retirada del Monumento Héroes del Simancas busca tapar la "mala" gestión del Principado

Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, a su vez portavoz del PP, ha acusado este viernes al presidente asturiano y al consejero de Vivienda, Adrián Barbón y Ovidio Zapico, respectivamente, de pretender derribar el Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada, con el objetivo de "generar la enésima polémica artificial para intentar tapar su falta de compromiso con la ciudad de Gijón".

Pumariega, según unas declaraciones remitidas desde el Consistorio gijonés, ha insistido en que tanto Barbón como Zapico están "desesperados" porque saben que su gestión al frente del Gobierno del Principado es un "completo desastre".

"No están ofreciendo soluciones a ninguno de los grandes problemas que afectan a Gijón: ni al vial de Jove, ni al Plan de Vías, ni al grave problema de acceso a la vivienda que padecemos, ni a la más que necesaria reforma del Hospital de Cabueñes", ha llamado la atención.

Al tiempo, ha dejado claro que el PP se va a oponer "con todas las herramientas que estén a nuestro alcance". Ha remarcado, en este sentido, que esta obra cuenta con un indiscutible valor patrimonial "que no puede ni debe ser cuestionado por razones ideológicas ni utilizado como herramienta de confrontación política".

"Más aún cuando la pieza ya se intervino para cumplir con la normativa vigente y desvincularla de cualquier connotación", ha asegurado Pumariega.