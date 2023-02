Pumariega opta a encabezar la lista del PP en Gijón "por coherencia y responsabilidad"

"Mi total disposición donde el partido considere que mi perfil es el más adecuado", sostiene

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, ha señalado este miércoles que opta a ser cabeza de lista electoral en los próximos comicios locales "por coherencia y responsabilidad".

"Mi total disposición donde el partido considere que mi perfil es el más adecuado", ha destacado Pumariega, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa conjunta con el portavoz de Foro Asturias en Gijón, Jesús Martínez Salvador, para dar a conocer una iniciativa plenaria.

Así ha hablado después de que militantes de su partido la animaran a presentar su candidatura, e incluso otro de los postulantes, Germán Heredia, retirara la suya para dar su apoyo a Pumariega.

Precisamente este gesto ha sido alabado por la portavoz 'popular', la cual ha destacado de Heredia que le "honran mucho" las declaraciones hechas sobre ella. Respecto a la elección del candidato, ha apuntado que el proceso sigue abierto y que ella no marca los tiempos.

Asimismo, en respuesta a los medios de comunicación, ha dejado claro que el que presente una iniciativa conjunta con Foro no guarda relación con un posible acuerdo de Gobierno posterior en caso de sumar los votos necesarios en las próximas elecciones, sino que se centra en trabajar por Gijón. Para ella, es importante la "unidad política" para hacer más fuerza y solucionar los problemas de los gijoneses.

Preguntada sobre si había hablado con el presidente del PP en Gijón, Pablo González, el otro candidato a encabezar la lista local, ha indicado que no lo hizo de esta cuestión, sino de la sentencia ganada por su partido que declara nula la Ordenanza de Movilidad. Pumariega ha excusado la ausencia tanto de la edil 'popular' Ángeles Fernández-Ahúja como de ella en la rueda de prensa ofrecida por González con motivo de la citada sentencia, "por un problema de agendas", al haber sido avisadas "con poco tiempo".

Sobre posibles alianzas entre partidos, el portavoz de Foro ha indicado que hasta mayo son concejales municipales y trabajan por Gijón. Es más, ha sostenido que "siempre" Foro será un aliado para luchar por Gijón.

De Pumariega ha destacado que siempre le ha escuchado, a lo que ha agregado que han podido llegar a acuerdos con el PP y otras veces no. No obstante, al igual que esta, ha animado a no intentar ver como algo que no es esta rueda de prensa, que se debe a la presentación de una iniciativa plenaria.

También ha explicado que "nunca" tuvo que hablar con el presidente 'popular' para abordar cuestiones municipales, al no ser este concejal en este mandato. Además, ha señalado que como presidente de Foro desde no hace mucho, no ha mantenido con González "ninguna reunión política".