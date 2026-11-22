Acto de campaña de la cabeza de lista al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, en Gijón. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha asegurado este domingo en Gijón que en las próximas elecciones del 29 de noviembre los españoles van a votar entre dos modelos, "el modelo decadente de Pedro Sánchez o el modelo de decencia de Alberto Núñez Feijóo", y ha cuestionado la "violencia verbal" esgrimida por la ministra de Ciencia, Diana Morant, en un mitin este sábado.

En declaraciones a los medios durante un acto de campaña en el que ha estado acompañada por el secretario nacional de Nuevos Españoles del PP y candidato por Madrid, Félix Ochoa, Pumariega ha señalado que las palabras de Morant, que afirmó que a los asistentes al mitin en Valencia les hubiese gustado que Pedro Sánchez hubiese pegado "cuatro bofetadas" a Alberto Núñez Feijóo en el debate, son el "último ejemplo de la decadencia del proyecto del Partido Socialista".

"Desde luego que esa violencia verbal no cabe en esta democracia y por eso decimos que el proyecto de Pedro Sánchez es decadente, porque desde luego que no es los mensajes, ni la forma de trabajar, ni la forma de respetar, ni desde luego la democracia que necesitamos aquí en España", ha afirmado Pumariega.

ACTO CON LOS "NUEVOS ASTURIANOS"

Una parte central de su intervención ha estado dedicada a los ciudadanos de origen extranjero que han elegido Asturias para trabajar, emprender y desarrollar sus proyectos de vida. La candidata ha destacado su contribución a la sociedad asturiana y ha reivindicado una convivencia basada en la solidaridad, la integración y el respeto a las raíces de cada persona.

A su juicio, los "Nuevos Asturianos" y los "Nuevos Españoles" son "el mejor ejemplo de una sociedad que acoge a quienes vienen de otros países a trabajar, a poner en marcha sus proyectos de vida y a contribuir a su nuevo país sin perder las raíces ni el orgullo de pertenecer a sus tierras de origen".

En este contexto, Pumariega ha criticado la política migratoria del Gobierno central y ha expresado su preocupación por la situación que, a su juicio, atraviesan Ceuta y las islas Canarias. "Para el Partido Popular, la libertad de los ciudadanos de nuestro país, sean españoles de origen o nuevos españoles, es sagrada. En todos nuestros pueblos y ciudades", ha defendido.

Félix Ochoa, por su parte, ha reivindicado el "proyecto de la reconstrucción nacional" de Feijóo para "reparar" y "regenerar la democracia", al tiempo que ha defendido una inmigración "legal y ordenada" frente a la ilegal, en la que "únicamente hay tragedia, hay pobreza y hay separación".

En este sentido, Ochoa ha comparado a los "nuevos asturianos" que llegan a la comunidad a trabajar y formar una familia con los 350.000 asturianos que emigraron a América en los siglos XIX y XX, y ha sostenido que quienes llegan ahora vienen "a traer talento" y "a construir un futuro".