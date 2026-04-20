Pumariega (PP) urge a Lastra más control en la carretera del Infanzón y menos declaraciones

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, Ángela Pumariega (PP). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha replicado este lunes, como portavoz del PP, a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con referencia al grave accidente de este fin de semana en la N-632 en el Infanzón en el que se volcó un autobús, que el hecho de que el siniestro guarde relación supuestamente con carreras ilegales de coches, no puede servir de excusa para tomar cartas en el asunto.

Pumariega, en declaraciones remitidas desde el Consistorio gijonés, ha señalado que, respetando los tiempos necesarios para cerrar las investigaciones que ha iniciado la Guardia Civil al respecto, los vecinos del Infanzón y Somió vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo acerca de problemas en esa vía.

A este respecto, la portavoz del PP ha incidido en que es una de las más peligrosas a nivel nacional, en la que se llevan a cabo "carreras ilegales, conducción temeraria y concentraciones de vehículos a alta velocidad".

Ha agregado, asimismo, que "cualquiera que se acerque un fin de semana por las inmediaciones de esa carretera, incluso la propia señora Lastra, puede comprobarlo".

Pumariega, en este sentido, ha considerado "incomprensible" que se insista en mensajes de vigilancia permanente cuando la realidad demuestra que esa vigilancia es "claramente insuficiente", ha sostenido. "No estamos ante un hecho aislado, sino ante un problema conocido, reiterado y no atajado", ha alertado la edil.

"Desde el Partido Popular de Gijón exigimos a la delegada del Gobierno menos declaraciones y más actuaciones: refuerzo inmediato de los controles, presencia efectiva de la Guardia Civil y tolerancia cero con las carreras ilegales", ha urgido.

"Cuando los vecinos llevan años avisando y se producen accidentes graves, mirar hacia otro lado también es una forma de irresponsabilidad", ha remarcado Pumariega.