Pumariega (PP) va sin optimismo al Consejo Social, tras "otro año más perdido" para la solución al vial de Jove

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha lamentado este lunes que los compromisos adquiridos por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, sobre la búsqueda de alternativa al vial de Jove soterrado hace un año "han quedado en agua de borrajas".

"Otro año más perdido, y van ya ni se sabe cuántos", se ha quejado Pumariega, a través de unas declaraciones remitidas por el Ayuntamiento gijonés, un año después de la última convocatoria de reunión de la Comisión de Trabajo del Vial de Jove en el marco del Consejo Social de la ciudad.

A mayores, ha considerado "inaceptable" que, dos años después de que el Gobierno central descartase el proyecto del Vial de Jove soterrado, Gijón sigue sin una alternativa "real" ni sin recibir las inversiones que se habían comprometido como compensación, según la edil, a su vez portavoz del PP.

"A día de hoy, no existe rastro de esa nueva propuesta ni se ha destinado un solo euro a los proyectos anunciados entonces, como el tramo Lloreda-Veriña, la humanización de la avenida Príncipe de Asturias o la rotonda de Cuatro Caminos", ha llamado la atención.

Sobre esto último, ha recalcado que el tramo Lloreda-Veriña debería haberse iniciado hace varios años. También ha incidido en que se hable de "humanizar" la avenida Príncipe de Asturias mientras cada día la atraviesan miles de camiones con destino al puerto gijonés de El Musel.

Con todo, ha augurado que la reunión de este martes va a ser "la enésima tomadura de pelo de los socialistas a Gijón". "La ciudad no puede seguir siendo víctima de engaños electorales, promesas incumplidas, improvisaciones y decisiones que relegan nuestro desarrollo frente a intereses ajenos", ha advertido Pumariega.

A este respecto, ha dejado claro que el PP, en la reunión del Consejo Social, será firme a la hora de exigir que no haya más excusas y a la hora de reclamar que se cumpla con Gijón "de una vez por todas".