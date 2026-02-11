Queen Rock Montreal, en versión remasterizada, se estrena este jueves en Cines Foncalada de Oviedo

Cartel promocional - ADENTY

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La versión remasterizada del concierto Queen Rock Montreal llegará este jueves, 12 de febrero, a los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo. El film recoge el concierto ofrecido por Queen en 1981 en el Forum de Montreal, considerado uno de los más representativos de la banda. La proyección, de 95 minutos y con subtítulos en castellano, presenta una restauración completa de imagen y sonido.

La cinta forma parte de un evento cinematográfico musical que se exhibirá en 80 cines de 55 localidades españolas. La distribución corre a cargo de Versión Digital. El repertorio incluye canciones emblemáticas del grupo británico, como 'We Will Rock You', 'Under Pressure' o 'Bohemian Rhapsody'.

En Asturias, la emisión tendrá lugar en Oviedo, con posibilidad de ampliación de fechas en función de la programación de las salas. Las entradas están disponibles a través de las plataformas de venta habituales y en linktr.ee/queenmontrealencines.