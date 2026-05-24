Queipo acusa al Gobierno asturiano de "sectarismo" y de utilizar la Administración como "premio o castigo"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acompañado por alcaldes y alcaldesas de su partido. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este domingo al Gobierno del Principado de actuar con "sectarismo" y ha censurado que no trate a todos los asturianos por igual, sino "en función de qué votaron en las urnas". "Ningún gobierno serio utiliza la Administración como una herramienta de premio o castigo en función de qué votaron sus vecinos", ha afeado.

A falta de un año para el término de la legislatura, Queipo ha exigido al Principado "respeto institucional" hacia los ayuntamientos, instándole a elegir entre seguir "encerrado en sus crisis internas o rectificar". "Porque Asturias no necesita un gobierno que mire el carné de quién gobierna cada municipio. Necesita un gobierno que mide por el interés de los asturianos y que se dedique, sobre todo, a resolver problemas", ha enfatizado.

Durante la presentación de un manifiesto junto a alcaldes de su formación, Queipo ha advertido de que Asturias padece un "problema serio de gobierno" caracterizado por un Ejecutivo autonómico "que no coordina, que no planifica, que no escucha y, sobre todo, que no responde". A su juicio, el actual gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón ha convertido "la inacción y la mala gestión en sus señas de identidad".

El dirigente del PP ha censudaro que esta gestión se traduzca en problemas estructurales como una carga fiscal "elevadísima que asfixia la economía, el abandono de sectores como el campo o la industria, e infraestructuras paralizadas" entre las que ha citado la Autovía del Suroccidente o la Ronda Norte de Oviedo. Asimismo, ha calificado lo sucedido en la mina de Cerredo (Degaña) como el ejemplo "más grave" de esta política, al tachar de "consecuencia de una actuación negligente" lo ocurrido y lamentar que el Gobierno "se niegue a asumir responsabilidades".

En el ámbito de los servicios públicos, Queipo ha cifrado en más de 180.000 los asturianos que permanecen "esperando durante meses" en una lista de espera sanitaria, con una atención primaria "absolutamente desbordada". En materia de servicios sociales, ha critiado que la tramitación de la dependencia acumule retrasos de entre 15 y 17 meses, lo que obliga a esperar "precisamente a quienes no pueden hacerlo" en medio de un escenario de "dimisiones, desorganización y mala planificación".

REFORMA FISCAL Y PLAN DE VIVIENDA

Como alternativa, el presidente del PP ha contrapuesto la necesidad de un Ejecutivo que "gobierne para todos, viva donde vivan y gobierne quien gobierne en cada municipio". Para ello, apuesta por acometer una reforma fiscal orientada a bajar impuestos, aliviar la carga de los ciudadanos y "competir en igualdad de condiciones con el entorno" para la atracción de inversiones.

En materia de vivienda, ha defendido "un giro de 180 grados" para abandonar el "intervencionismo ideológico" y apostar por la movilización de suelo, el impulso de la vivienda protegida y vacía, el alquiler con opción a compra y la reducción de cargas impositivas a jóvenes y familias en concejos con riesgo demográfico, complementado con un programa de avales públicos para el acceso a hipotecas.