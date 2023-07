Queipo califica de "histórico" el resultado del PP en Asturias en las elecciones generales

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Asturias y portavoz adjunto en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, ha calificado este lunes de "histórico" el resultado del Partido Popular en Asturias en las elecciones generales del 23 de julio, al obtener "el mejor resultado en los últimos 12 años", como "empuje claro" en la comunidad al proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

"Hemos obtenido 3 diputados y 3 senadores. El PSOE se queda en 2 diputados y un senador. Esto significa que el PP de Asturias doblará al PSOE en representantes en Madrid. Hemos pasado de 2 a 6, el PSOE ha pasado de 6 a 3 a falta del reparto de los senadores autonómicos", ha apuntado durante su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP.

Además, Queipo ha afirmado depositar la confianza de los 'populares' asturianos en Feijóo "en favor de la constitución de un Gobierno que represente la voluntad de la mayoría de los españoles".

Igualmente, ha remarcado que el viernes previo a las elecciones generales, PSOE e IU anunciaban la coalición de gobierno en Asturias y el domingo "los asturianos votaron masivamente al PP". "Todo ello después de que el propio Ovidio Zapico dijese que el acuerdo debía servir además de acicate para el electorado de izquierdas de cara a acudir a depositar su voto. No sólo no consiguió servir de acicate, sino que Asturias entera les dijo no a su Gobierno bipartito", señala.

Según Queipo, "pase lo que pase en los próximos meses en Asturias" el PP estará "a la altura". "Seguiremos defendiendo el interés general de nuestra región y planteando soluciones en la línea de nuestro proyecto alternativo y verdaderamente reformista para Asturias", ha dicho, para concluir que si el resultado del PP "en las autonómicas y municipales "fue bueno", el de las generales ha sido "magnífico".

Un análisis que, sostiene, "muestra que este partido, unido y fuerte, es capaz de aprender tras cada cita electoral y ser más eficaz, y más competitivo, en cada cita con las urnas". "Somos ya, porque así lo han querido los asturianos, el partido que mejor representa a Asturias", asevera.