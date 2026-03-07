Queipo compara la buena gestión de la Dependencia en Castilla y León con el "caos" de Asturias

El presidente del PP, Álvaro Queipo, en Ponferrada. - PP

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó este sábado en Ponferrada que algo tan básico y esencial como las ayudas a la dependencia que una comunidad autónoma puede facilitar a los ciudadanos, en Asturias se tarda cuatro veces más que en Castilla y León para que alguien la pueda recibir. "Es el mejor ejemplo de una buena política, una política útil para la ciudadanía, que es la que se practica en Castilla y León, y lo que hay alrededor, todo lo que estamos viendo, es el caos", dijo Queipo.

Álvaro Queipo participó en Ponferrada en un acto de la campaña del PP de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, y visitó también la Fundación Cultura Minera, en Torre del Bierzo.

El líder del PP en Asturias indicó que se muestra su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco por dos razones: la primera, porque es un buen paisano, algo que significa mucho, que significa que es una persona fiable, leal, que es referente, que sabe, que escucha. "Es alguien con el que se puede hablar, con el que aprendo mucho cada vez que tengo un encuentro con él y podemos debatir e intercambiar opiniones sobre el tema que sea", dijo Queipo.

La segunda razón es porque a juicio de Queipo, Castilla y León es un ejemplo y un referente de gestión. "Yo vengo de una tierra en la que los gobiernos socialistas han hecho todo lo contrario de lo que se ha hecho en esta tierra, que lo ha hecho muy bien durante muchos años y que sigue haciéndolo muy bien y, por tanto, la certeza aquí es que Alfonso Fernández Mañueco representa el futuro, la buena gestión, la preocupación por los servicios públicos y una buena política para la ciudadanía", dijo Queipo.

En este sentido, señaló que es "absolutamente necesario un triunfo, una victoria contundente de Alfonso Fernández Mañueco, y que Castilla y León siga por la buena senda".