Queipo cree que los ganaderos "necesitan un Gobierno aliado" en España para luchar contra los ataques del lobo

El presidente del PP, Álvaro Queipo en la reunión con los ganaderos. - PP

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, ha denunciado este sábado el elevado número de ataques de lobo que está sufriendo la cabaña ganadera en los concejos de Castropol y Tapia, una cuestión que le han trasladado los propios ganaderos que han incidido en que solo en lo que va de año se han registrado entre 120 y 130 daños con explotaciones que acumulan hasta 80 daños por lobo.

"Esto es un drama que vive el sector ganadero y que está originado por la sobreprotección del lobo a la que ha sometido el PSOE en los últimos años y cuyas consecuencias estamos pagando ahora. Necesitamos un Gobierno en España que sea aliado, que saque definitivamente al lobo y que no amenace con volver a meter el lobo en el listado de especies protegidas", ha manifestado Queipo.

El líder del PP ha reclamado un cambio de rumbo en la gestión del lobo y ha manifestado que hace falta que el Principado de Asturias quiera de verdad realizar controles poblacionales del lobo para que no ocurran las situaciones que están viviendo los ganaderos de esta zona.

Queipo ha considerado que "un Gobierno que prefiere pagar indemnizaciones antes que evitar los daños no está protegiendo a nadie" y recordó que "en Asturias, en los últimos años, hay más de 25.000 animales muertos a causa del lobo". Una cifra, que, a su juicio, refleja "un problema de primer orden, de primerísimo nivel, que está poniendo en riesgo la sostenibilidad de muchas ganaderías en Asturias".

En este sentido, ha advertido de que "es imposible cuantificar cuántas personas han abandonado la ganadería, ya no vamos a decir de vacuno, sino, por ejemplo, de cabras" y ha añadido que hay ganaderos que ya han abandonado hace años la actividad con cabras, una situación que tiene como consecuencia "el abandono de los montes, y, por tanto, la proliferación de los incendios".

Ha insistido Queipo en que "todo esto está relacionado y tiene un origen, que es el hecho de que haya un Gobierno que no quiere hacer este trabajo y que prefiere sobreproteger el lobo antes que cuidar y velar por la salud de nuestros pueblos".