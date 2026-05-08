Queipo defiende en Avilés "menos impuestos, más formación y más captación de talento" para la industria asturiana

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo - PP

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este viernes en Avilés una política industrial basada en "menos impuestos, más formación y más captación de talento" y ha advertido de que Asturias "no puede conformarse con ir a remolque" en crecimiento económico e inversión.

Durante la clausura de una jornada sobre industria organizada por el grupo municipal del PP en Avilés, Queipo ha defendido que "hablar de industria en Asturias es hablar de empleo y futuro" y ha señalado que la comunidad "crece menos que el resto de las comunidades autónomas", aludiendo al incremento del PIB regional en el primer trimestre del año.

El dirigente popular ha afirmado que "crecer menos significa menos inversión, menos oportunidades, menos empleo" y ha criticado que el Gobierno asturiano "no está creando las condiciones necesarias para que esa industria pueda competir, invertir y generar empleo".

En materia energética, ha insistido en que el anillo central eléctrico "no puede seguir siendo una promesa eterna" al considerarlo "una necesidad estratégica fundamental para el futuro de nuestra industria". Además, ha advertido de que "cada carga regulatoria o retraso administrativo" influye en decisiones empresariales como "invertir o no invertir" o "quedarse en Asturias o irse a otro sitio".

REFORMA FISCAL

Junto a esto Queipo ha planteado una reforma fiscal "realista y realizable" con el objetivo de "equipararnos a las comunidades autónomas vecinas" y ha sostenido que Asturias "no puede seguir siendo una isla fiscal en España".

Asimismo, ha defendido mejorar la conexión entre formación e industria para evitar que "las necesidades empresariales vayan por caminos opuestos" y ha apostado por facilitar la atracción de empresas y profesionales mediante una Ley de Mercado Abierto que reduzca "trámites y duplicidades administrativas".

El líder del PP también se ha referido a la situación industrial de Avilés y, en concreto, al ámbito de Baterías de Cok, sobre el que ha reclamado "transparencia, planificación y ambición". Según ha señalado, Avilés "necesita suelo disponible, limpio, competitivo y orientado a atraer proyectos industriales reales".