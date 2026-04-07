Queipo: "Inspección apunta a "un caos teledirigido en Minas para que alguien se beneficiase de actividades ilegales"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha referido este martes al informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y ha manifestado que a tenor de lo recogido en el mismo "todo apunta a que en el Principado, en Minas y en la Consejería de Industria había un caos teledirigido y deliberado que tenía como objetivo hacer la vista gorda y que algunos pudieran hacer beneficio de actividades ilegales y ha permitido el enriquecimiento de algunas personas".

"Es demasiado caótico todo, incluso para este gobierno que es especialista en el caos administrativo. Y qué quiero decir con eso que Parece que este caos estaba teledirigido. Todo apunta a que aquí había un caos administrativo deliberado que tenía como objetivo esa acción basada en la omisión. Ese era el medio en el que se movían por intereses que probablemente estaban basados en actividades ilegales", insistió Álvaro Queipo.

Ha dicho el presidente de los 'populares' asturianos que todo eso les parece "parece absolutamente insoportable" ya que "no hay que olvidar que ha tenido como conclusión el cobro de cinco vidas humanas".

En este sentido ha indicado que en todo ello hay responsables políticos y "desde luego a los que se puede alcanzar es a aquellos que tenían la responsabilidad de que esto funcionase". Sería por tanto los ex consejeros de Industria Enrique Fernández, actual presidente de HUNOSA; Nieves Roqueñi, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y la dimitida Belarmira Díaz.

"Creo que a nadie se nos escapa que estos responsables de este caos teledirigido fueron premiados en muchos casos. Ha habido un premio a una acción que ha favorecido el enriquecimiento de determinadas personas con actividades ilegales y por tanto, hay un responsable muy claro, es el presidente del Gobierno. Adrián Barbón que tiene que dar la cara", dijo Queipo.

REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE INVESTIGACIÓN

Es por ello que el presidente del PP ha anunciado que su grupo, con el apoyo del diputado de Foro, Adrián Pumares, ha solicitado la reapertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación para que se puedan acoger nuevas declaraciones, como la de los autores del informe, así como la comparecencia en Pleno del presidente del Principado, Adrián Barbón, para que de explicaciones sobre dicho informe.

Por ello Queipo ha hecho un llamamiento a la presidenta de la Comisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y la secretaria, Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturias, para que se reactive de inmediato dicha comisión y así poder incorporar a este dictamen todo lo que pueda tener que ver con ese informe.

Sería una vez conocido ese Dictamen cuando su grupo tome nuevas decisiones sobre la posibilidad de reclamar también responsabilidades penales más allá de las políticas o sobre la personación en el caso.

"Solo estoy de acuerdo con Barbón en una cosa, en que caiga quien caiga esto tiene que aclararse, como si el que cae es él", dijo Queipo, que también se ha referido a los plazos en los que el Gobierno dijo haber conocido el informe.

Ha dicho el presidente del PP que "le preocupa que intenten convencer de que no conocía el informe hasta ayer porque "sería la mejor manera de demostrar que tenemos un presidente al que no le importa lo que pasa en Asturias", dijo Queipo que ha cuestionado que Barbón no hubiese pedido el informe que fue firmado el 5 de marzo.