Queipo insta a Barbón a defender Asturias frente al acuerdo de financiación entre de Sánchez y ERC

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en Zaragoza. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido este domingo al presidente asturiano, Adrián Barbón, que defienda los intereses de Asturias frente a la propuesta del Gobierno para el sistema de financiación autonómica, que a su juicio "es un traje diseñado por Oriol Junqueras y Esquerra Republicana" que "no sienta bien a los asturianos".

Tras participar en un acto del PP en Zaragoza en el que se han dado cita los representantes del partido de toda España para firmar una declaración en contra del modelo de financiación anunciado por el Gobierno, Queipo ha explicado que lo rubricado hoy es "lo que cualquier presidente autonómico debería firmar en defensa de los intereses de sus ciudadanos". A su juicio, lo podría firmar también Barbón "si quisiera" para defender a los asturianos.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha instado a Adrián Barbón, a que "haga lo mismo que hacen otros presidentes, como por ejemplo Emiliano García Page, y que defienda a Asturias por encima de los intereses de Sánchez".

"Nos estamos jugando el futuro de Asturias, el futuro y la sostenibilidad de los servicios públicos en Asturias, y además nos estamos jugando el futuro de la cohesión de nuestro país", ha enfatizado Queipo.