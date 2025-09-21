Queipo plantea un modelo alternativo frente al "estancamiento" del Gobierno de Barbón para el debate de orientación

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli junto al presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo momentos antes de asistir a la Misa de San Mateo, en Oviedo. - PP

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha avanzado este domingo los principales ejes de su intervención en el próximo debate de orientación política, donde ha prometido exponer "un modelo alternativo de futuro para Asturias".

Momentos antes de asistir a la Misa de San Mateo, en Oviedo, Queipo ha criticado duramente la gestión del Gobierno autonómico. En su opinión, "en esta comunidad autónoma se avanza al ralentí, todo está siempre supeditado a la burocracia, a la lentitud de las administraciones y a la dejadez" del actual ejecutivo.

El líder popular ha definido el próximo debate como "una confrontación de dos modelos totalmente distintos", donde su partido defenderá "una Asturias competitiva, liberal y asturianista" frente al modelo socialista que, a su juicio, "busca mantener el poder a costa de las oportunidades de futuro de los asturianos".

Sobre Adrián Barbón, Queipo ha afirmado que el presidente autonómico está "deseoso de que el Partido Popular no gane las elecciones" y que "apuesta por el estancamiento", mientras que su formación defiende "prosperidad, creación de empleo y mejores condiciones para los servicios públicos".

Finalmente, Queipo ha sido especialmente crítico con la delegada del Gobierno por sus declaraciones sobre el peaje del Huerna, llegando a sugerir que "debería presentar su dimisión" por mantener una postura que considera injusta, al descartar suspender el cobro, lo que califica como "un latrocinio".