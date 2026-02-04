Queipo (PP) acusa a Barbón de "preparar el terreno para aceptar la financiación de Sánchez y Junqueras"

El portavoz del PP de Asturias, Álvaro Queipo, pregunta al presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles en la Junta General del Principado.- PP ASTURIAS

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General que el Gobierno asturiano abordará la negociación de la financiación autonómica "con dureza y hasta la extenuación", en respuesta a las críticas del portavoz del PP, Álvaro Queipo, sobre un supuesto "silencio cómplice" frente a la propuesta del Ejecutivo central y de ERC. Queipo ha acusado al presidente autonómico de "preparar el terreno" para aceptar la financiación de Sánchez y Junqueras.

Durante la sesión, Queipo ha cuestionado que un dirigente "condenado por sedición y malversación y posteriormente perdonado por el Gobierno" pueda "negociar de tú a tú" con el Ejecutivo central para obtener 4.700 millones de euros, mientras el resto de comunidades "se pelean por repartir los restos". A su juicio, el silencio de Barbón ante esta situación "no puede explicarse de otra forma que no sea la complicidad".

El portavoz popular ha reprochado al presidente su negativa a comparecer la semana pasada en el Parlamento asturiano en el Pleno extraordinario sobre financiación autonómica y le ha acusado de "despreciar al conjunto del pueblo asturiano" y de "esconderse de forma reiterada" en un momento que considera "una de las mayores amenazas al sistema de financiación".

Queipo sostiene que el Gobierno asturiano sigue "el mismo modus operandi de siempre": "primero callar, después marear la perdiz y, finalmente, tragar con todo", como, a su juicio, ocurrió con la quita de la deuda. En este sentido, ha advertido de que la negociación con el Ejecutivo central será "una falsa negociación" para "ponerle un lacito al paquete que van a firmar Junqueras y Sánchez" y ha acusado al Gobierno de "blindar injusticias y privilegios".

Por su parte, Barbón ha respondido que "lo peor que puede hacer un parlamentario es mentir" y ha acusado a Queipo de cambiar de criterio "dependiendo del día" y de intentar "quedar bien con todo el mundo". El presidente ha negado que el Gobierno asturiano haya calificado la propuesta como "una buena propuesta" y ha reprochado al dirigente del PP asturiano que atribuya al Ejecutivo afirmaciones "que jamás se han dicho".

Barbón ha enumerado lo que ha calificado como "cuatro mentiras" del portavoz del PP: que el Gobierno de Asturias no tenga una posición clara, que el presidente guarde silencio, que se haya abandonado el consenso y que exista un "cupo catalán". "¿Dónde está el cupo catalán?", ha preguntado, antes de subrayar que la posición del Principado está "firmada y votada" en esta Cámara y respaldada por acuerdos con otras comunidades.

El presidente ha insistido en que la propuesta de financiación "no vale tal y como está formulada" y que así se lo ha trasladado tanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera como al Ministerio de Hacienda, aunque ha defendido que se trata de "un punto de partida" inexistente en etapas anteriores. Asimismo, ha confirmado que el Gobierno asturiano negociará "con dureza y hasta la extenuación" con el respaldo de la Mesa de Financiación Autonómica. "Vamos a ser duros y exigentes. Y vamos a negociar hasta la extenuación. Claro que lo vamos a hacer", ha remarcado.

"Si el resultado de la negociación beneficia a Asturias, lo aceptaremos; y si no, lo rechazaremos", ha afirmado Barbón, que ha subrayado que la lealtad de su Ejecutivo es "con Asturias". "Lo que no voy a dejar es que a mí me marque el paso ninguna calle Génova. Que me diga como presidente de Asturias lo que puedo y no puedo hacer", ha concluido.