Queipo (PP) acusa al Gobierno asturiano de inflar "una burbuja presupuestaria" para mantener "el régimen de enchufes"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante la rueda de prensa de este martes. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado este martes el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 como "los peores de la historia democrática de Asturias" y ha acusado al Ejecutivo que dirije el socialista Adrián Barbón de "vivir instalado en una burbuja presupuestaria inflada por los impuestos de los asturianos". Según ha señalado, el documento presentado "solo sirve para sostener el régimen del enchufe socialista y de Izquierda Unida" y constituye "una nueva actuación teatral" entre el Gobierno y "sus socios radicales".

Queipo ha denunciado en rueda de prensa que las cuentas "rompen de partida cualquier negociación real" y se han convertido en "una herramienta publicitaria más", centrada exclusivamente en que "el presupuesto sea cada vez mayor". Ha recordado que las cuentas autonómicas han crecido casi un 50% desde 2020 y que ese crecimiento "se sostiene exclusivamente gracias al incremento de la presión fiscal".

En este sentido, ha cifrado en 282 millones el aumento de ingresos tributarios previsto para 2026 y en 1.150 millones el incremento acumulado desde el primer presupuesto siendo presidente Barbón, "el equivalente a que cada asturiano pague 1.150 euros más al año".

El dirigente 'popular' ha criticado que, pese a ese incremento, "las inversiones reales caen en casi 5 millones" mientras la administración "engorda sin control" y los entes públicos, excluyendo ERA y Sespa, "acumulan un gasto desproporcionado y pérdidas millonarias". También ha subrayado que la ejecución presupuestaria a 31 de octubre de 2025 "apenas alcanza el 23%", lo que en su opinión demuestra que las cuentas "son irreales y se incumplen sistemáticamente".

A preguntas de los periodistas sobre las palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien ayer tendió la mano al diputado Adrián Pumares (Foro Asturias) para seguir enriqueciendo el texto en la tramitación parlamentaria, que comienza esta semana, Queipo ha considerado "significativo" que el propio consejero "anime a presentar enmiendas". "Si el Gobierno pide desde el primer día que se mejore el presupuesto, es porque reconoce que es tan malo como parece", ha resaltado.

Queipo, al ser preguntado, ha reprochado al Ejecutivo que presente las cuentas "en tiempo de descuento", dificultando el análisis parlamentario y la participación de expertos. "Un Gobierno orgulloso de sus presupuestos querría que se hablara de ellos, no cortar el debate", ha enfatizado.

RECETA DEL PP: BAJAR IMPUESTOS Y "PONER ORDEN" EN EL GASTO

El presidente del PP asturiano ha reiterado que unos buenos presupuestos deben abordarse "desde la óptica de los ingresos y de los gastos". En materia fiscal, ha defendido una rebaja generalizada de impuestos: reducción del IRPF para aliviar a las rentas medias y compensar la inflación, rebaja de transmisiones patrimoniales, eliminación de sucesiones y donaciones, supresión del impuesto de patrimonio y del recargo autonómico sobre actividades económicas.

En cuanto al gasto, ha reclamado "orden, eficiencia y fin de los enchufes", así como la eliminación de duplicidades y del "gasto superfluo" en los entes públicos, donde ha situado el foco de una futura reestructuración administrativa. Ha asegurado que el PP "nunca recortará en educación ni sanidad", pero sí acometerá "una reforma profunda" en organismos y empresas públicas que "suman más de 720 millones en gasto anual sin resultados que justifiquen su dimensión".

Queipo ha insistido en que es necesario "pinchar la burbuja presupuestaria de Barbón" y construir unas cuentas "reales y útiles para crecer, crear empleo y mejorar los servicios públicos". A su juicio, el proyecto del Gobierno "asegura el estancamiento de Asturias y está diseñado para la comodidad de Adrián Barbón, no para las necesidades de la ciudadanía".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD "AL 99,99%"

El PP mantiene que, "por respeto institucional", esperará a que el Gobierno defienda sus cuentas en la Junta General antes de anunciar su posición definitiva, si bien Queipo ha avanzado que la formación presentará "al 99,99%" una enmienda a la totalidad.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ: "DOCILIDAD" Y "SOMETIMIENTO" DE BARBÓN

Sobre las palabras del presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, elogiando la gestión asturiana, Queipo ha afirmado que lo que revelan es "la docilidad y el sometimiento de Adrián Barbón", a quien ha reprochado no haber empleado su encuentro con el jefe del Ejecutivo para abordar asuntos clave para la comunidad. "No debió de encontrar tiempo para hablar del peaje de la Huerna, no debió de tener tiempo para llevarse una copia de la Alianza por las Infraestructuras con todo lo que demandamos al Estado, ni me imagino que le haya comentado ninguno de los otros problemas que tiene Asturias", ha aseverado.

El dirigente 'popular' ha afirmado que la actitud del presidente autonómico revela la renuncia a defender a los asturianos frente a un Gobierno central sumido en problemas de corrupción y sin interés en promocionar ni ayudar a Asturias". En este contexto, Queipo ha lanzado un mensaje al resto de presidentes autonómicos: "Les aconsejaría que se mantengan firmes, que defiendan a sus ciudadanos y que no hagan como Adrián Barbón, que no sometan los intereses de su comunidad a los del Gobierno de Pedro Sánchez".