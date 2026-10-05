Queipo (PP) afirma que los asturianos tienen "una gran oportunidad" el 29N para apostar por "otra forma de gobernar"

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en un comité ejecutivo del PP junto a Alberto Núñez Feijóo. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha afirmado que los asturianos tienen "una gran oportunidad" el próximo 29 de noviembre para "apostar por otra forma de gobernar y elegir un modelo distinto de país".

En unas declaraciones remitidas a los mediso, el dirigente 'popular' ha asegurado que en esta fecha Asturias "dirá alto y claro que se puede gestionar mejor y gobernar para solucionar los problemas reales de la gente".

Queipo ha señalado que Asturias "necesita un Gobierno de España que cumpla con sus compromisos y que termine con el abandono de tantos años". Según ha recalcado, ese Ejecutivo "será el de Alberto Núñez Feijóo".