Queipo (PP) anuncia en Siero una ley de Mercado Abierto para "derribar trabas" y "facilitar la actividad económica"

Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha anunciado este martes en Pola de Siero la presentación en la Junta General de una proposición de ley de Mercado Abierto, con el objetivo de "derribar trabas, facilitar actividad económica y hacer de Asturias una tierra más abierta a la inversión, al empleo y a la libertad de empresa". "Dejaremos de ser una isla fiscal y también una isla de crecimiento y oportunidades", subrayó.

Álvaro Queipo presidió la reunión conjunta de la Junta Directiva Regional y del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, y lanzó el mensaje que el objetivo del PP es que "Asturias funcione, porque ya está bien de que es esfuerzo se castigue y se penalice al que trabaja".

"Asturias necesita un Gobierno de propuestas, que cambie el rumbo, que vuelva a poner a nuestra tierra en marcha", y en esta senda citó las iniciativas del PP de reforma fiscal, de vivienda o, ahora, de mercado abierto.

En este sentido, el líder del PP destacó que el PP garantiza "menos impuestos, mejor gestión, más vivienda, más oportunidades y una Administración que esté al servicio de los asturianos, y no los asturianos al servicio de la Administración".

Queipo lamentó que el gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón "esté a la deriva, sin nadie al volante, sin rumbo ni proyecto y que va de escándalo en escándalo; Adrián Barbón preside un caos, un Ejecutivo agotado, sin pulso, sin autoridad y sin capacidad para gestionar nada, que solo busca sobrevivir un día más, un escándalo más".

CERREDO

El presidente 'popular' acusó al Gobierno regional de "banalizar, porque le parecen poco graves", las peticiones de dimisión que realiza el PP por la sucesión de escándalos, y citó al respecto la sentencia del TSJA contra la Consejería de Medio Rural por abuso de poder e injerencia pública grave en la IGP "Ternera Asturiana"; la pérdida de 9,5 millones de fondos europeos para la mejora del campo, y que ahora irán a otras regiones; las listas de espera de la dependencia, de entre 15 y 17 meses, y con 1.245 asturianos fallecidos en 2015 esperando por la ayuda, o la negligencia en la gestión de Minas que hizo posible el accidente en la mina de Cerredo, con cinco fallecidos".

A este respecto, resaltó que si este accidente, provocado por una negligencia, no es motivo suficiente para dimitir. "¿No les parece lo bastante grave? Los consejeros recompensados deberían dimitir o ser cesados", y agregó que Adrián Barbón es el responsable último de su Gobierno, y que con la negligencia minera "debería valorar su propia dimisión; toda Asturias esperaría que, si tuviese algo de altura de miras, lo hiciera, pero mucho me temo que mientras se enroca y pone agua de por medio, solo busca una cabeza de turco para no asumir sus propias responsabilidades una vez más".

"Por eso no nos sorprenden las desafortunadas declaraciones del portavoz del Gobierno sobre el próximo dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, en las que una vez más trata de negar cualquier responsabilidad de la Administración en el accidente. Pero que nadie en el Gobierno se llame a engaño: con cada nuevo informe, las responsabilidades políticas son más claras, más graves y evidentes. Y cuanto más tarden en asumirlas, mayores serán", advirtió.

El presidente del PP señaló que los socialistas "están muy nerviosos, porque ellos también tienen encuestas, saben que el cambio de ciclo se acerca y que Asturias está dejando atrás la resignación y empieza a mirar hacia una alternativa de Gobierno seria, sólida y preparada".

FORO

Asimismo, expresó que en la reunión celebrada esta mañana con la alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro ASturias, Carmen Moriyón, pudo comprobar "la fortaleza del Gobierno de la ciudad y la buena sintonía que existe entre nuestros dos partidos".

"Más allá de las dificultades y avatares del pasado, el Partido Popular comprende que el entendimiento entre aquellos que queremos lo mismo es el primer paso necesario para abrir una nueva etapa en Asturias; es nuestro cometido y debemos estar preparados", subrayó.