Queipo (PP): "Asturias pierde cada día competitividad respecto a las comunidades vecinas por su fiscalidad"

OVIEDO/GIJÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha aprovechado su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias para volver a criticar una vez más la política fiscal del Gobierno del Principado. "Creemos que Asturias, desgraciadamente con este gobierno, y ya llevamos muchos años sufriéndolo, nos hemos ido quedando atrás, y estamos perdiendo cada día, cada semana, competitividad con respecto a las comunidades autónomas vecinas", dijo.

Y es que Queipo ha reiterado que Asturias tiene "un gobierno que se niega a hacer lo que tiene que hacer, que es rebajar los impuestos en el Principado y facilitar que la actividad económica pueda generar más empleo, más riqueza, y por tanto exista la capacidad de recaudar más para tener mejores servicios públicos".

Ha incidido en que eso es lo que defiende su partido, una reforma fiscal profunda, y es lo que espera que se haga en 2027 cuando el PP llegue al Gobierno.

ACUERDO DE LA IZQUIERDA

En otro orden de cosas, Álvaro Queipo ha manifestado que "le sorprenden algunas propuestas que ha escuchado en los últimos días para coaliciones amplias de la izquierda en Asturias, como una especie de frente popular a la asturiana que se constituya para frenar el avance de los partidos de centro-derecha",

Ha considerado Queipo que a esta propuesta que hace Izquierda Unida lo único que puede decir es que le parece "una respuesta inteligente de un partido que sabe que va a perder el gobierno".

"Yo a la izquierda les animaría a que recapacitasen sobre ello, porque es muy probable que lo vayan a necesitar. Si quieren llegar con alguna garantía a estas elecciones de 2027, la propuesta de Izquierda Unida no parece descabellada y deberían planteárselo seriamente", dijo el presidente del PP en su visita a la Feria de Muestras de Asturias.

No obstante Álvaro Queipo ha incidido en que quedan dos años de legislatura y por ello "le preocupa enormemente que un socio de gobierno esté hablando de coaliciones, de frentes populares, en lugar de lo que tiene que hacer desde el gobierno".

"La pregunta no es qué coalición van a hacer para intentar que el PP no llegue al gobierno, sino qué es lo que no están haciendo para que la gente no les vote, y eso es una reflexión que deberían hacer y no deberían tardar en hacerla", dijo.