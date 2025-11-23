Queipo (PP) descarta paralelismos con Cerredo al considerar que Tyc Narcea "es una empresa seria y reconocida"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, a su llegada al funeral del minero asturiano fallecido en Vega de Rengos (Cangas del Narcea). - JUAN VEGA-EUROPA PRESS

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, considera que el accidente minero ocurrido este pasado viernes en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) "para nada es un caso similar al de la mina de Cerredo", aunque ha insistido este domingo en la necesidad de esperar a los resultados oficiales antes de sacar conclusiones.

Queipo ha asistido este domingo a Posada de Rengos al funeral de Óscar Díaz Rodríguez, el asturiano de 32 años fallecido el viernes en el derrumbe registrado en la mina que gestiona la empresa Tyc Narcea y donde también perdió la vida su compañero Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León), cuyo funeral también tendrá lugar esta jornada en la iglesia parroquial de Cabaolles de Abajo.

El líder del PP asturiano ha mostrado su respeto y apoyo a las familias de las víctimas. A preguntas de los periodistas, Queipo ha destacado que TyC Narcea "es una empresa seria, que cuida a sus trabajadores, que sigue los protocolos, y que había pasado una inspección el día anterior. Por lo tanto no parece que sea en absoluto el mismo caso".

Queipo ha subrayado sobre la compañía que "es una empresa modélica, que ha hecho grandes inversiones en seguridad, que está a la vanguardia de seguridad a nivel no solamente nacional, sino europeo; y además, todo es reconocido por toda la plantilla, no solamente por la dirección".

El líder del PP de Asturias ha pedido prudencia hasta conocer el resultado de las investigaciones. No obstante, ha recalcado que con la información de la que se dispone en estos momentos, considera que "no es un Cerredo" y "no tiene nada que ver con lo que ocurre en Cerredo".