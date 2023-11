Queipo (PP) dice estar preocupado porque Asturias siga yendo "al ralentí" y exige "valentía" a Barbón (PSOE)

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha mostrado este viernes su preocupación porque Asturias siga yendo "al ralentí" en distintos aspectos, como la economía, y ha exigido "valentía" al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, para defender los intereses del Principado en el actual contexto político.

Queipo ha atendido a los periodistas antes de reunirse con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

"Estamos viendo, por ejemplo, las cifras de ejecución presupuestaria de las comunidades del norte de nuestro país concretamente el noroeste y es Asturias la que tiene los peores datos de ejecución presupuestaria con diferencia", ha señalado Queipo, que ha añadido que esa circunstancia es "lamentable" y "ejemplifica la capacidad del actual gobierno asturiano".

También se ha referido a los "incumplimientos" en torno al corredor atlántico noroeste. "Creo que aquí decir que se avanza el ralentí es ser muy generoso", ha lamentado.

El líder de la oposición asturiana también avanzó que tenía pensado trasladar a la presidenta de la FADE su preocupación acerca de los acuerdos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado con los independentistas y su impacto en Asturias.

Queipo ha comentado que aún no conoce las medidas que el Gobierno va a incluir en el proyecto de presupuestos para 2024. "Ojalá me equivoque, pero me temo que no serán las medidas que Asturias necesita para salir de este avance al ralentí al que nos tienen sometidos desde hace ya muchos años", ha apuntado.

A preguntas de los periodistas, Queipo ha vuelto a criticar a Barbón por no comparecer en la Junta General del Principado el martes para hablar específicamente de los acuerdos de investidura y las consecuencias para Asturias.

"Ha demostrado en las últimas semanas que es mucho más secretario general de la FSA-PSOE que presidente de todos los asturianos", ha comentado sobre Barbón, acusándole de "escapar" del debate y negarse a dar explicaciones.

Evitar dar explicaciones para no decir que Asturias puede estar "enormemente perjudicada" por las "cesiones" a los partidos independentistas es "un signo de cobardía", ha sentenciado Queipo.