Queipo (PP) pide un "cambio político" en Asturias por "higiene democrática"

El presidente del PP, Álvaro Queipo, visita Sotrondio. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este lunes en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) un "cambio político" en el Principado al considerarlo una cuestión de "higiene democrática".

En una nota de prensa tras visitar Sotrondio, Queipo ha denunciado que el concejo de SMRA ha perdido "uno de cada cuatro habitantes" desde el año 2000, mientras que el precio de la vivienda ha crecido un 40 por ciento bajo la presidencia de Adrián Barbón.

Acompañado por el presidente local del PP, José Manuel Pimentao, el líder de los 'populares' asturianos ha subrayado que la región está "clamando" por una renovación que permita "levantar alfombras" tras décadas de gobiernos socialistas tanto en el Ayuntamiento como en el Principado.

Según Queipo, esta continuidad política ha provocado una pérdida de "músculo y potencial" en el municipio, reflejada en la caída de la capacidad económica y del empleo juvenil. "La única solución es poner más vivienda en el mercado", ha afirmado Queipo, quien ha explicado su propuesta de ley de vivienda frente a la gestión del Gobierno autonómico.

El plan del PP incluye la puesta a disposición de más suelo y ayudas fiscales directas, como la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y familias en la compra de viviendas de hasta 150.000 euros.

Asimismo, Queipo ha abogado por fomentar el alquiler con opción a compra en la vivienda protegida y por la creación de una línea de avales públicos que permita a los jóvenes acceder a hipotecas del 100 por cien de la compra.

A su juicio, estas medidas son fundamentales para corregir unos costes de alquiler y compra que actualmente "no se pueden soportar" en las cuencas mineras y en el resto de Asturias.