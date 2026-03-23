Queipo (PP) propone cinco medidas económicas para apoyar a empresas y familias ante la crisis internacional

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante su intervención este lunes en el CEA. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias ha planteado este lunes un paquete de medidas económicas para hacer frente a los efectos de la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra de Irán, con el objetivo de "proteger el tejido productivo y aliviar la situación de familias y empresas".

Así lo ha señalado el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico (CEA) celebrado esta tarde en Oviedo, donde ha defendido una batería de cinco iniciativas centradas en liquidez empresarial, apoyo a exportadores y rebajas fiscales.

En concreto, los 'populares' proponen reforzar la línea de avales de Asturgar mediante una mayor dotación de recursos y su orientación a cubrir necesidades de tesorería de las empresas, así como la puesta en marcha de una línea extraordinaria de ayudas directas dirigida a compañías exportadoras para compensar sobrecostes logísticos y facilitar la apertura de nuevos mercados.

Queipo plantea habilitar un procedimiento excepcional de aplazamiento y fraccionamiento de tributos, con el fin de dar margen a pymes y autónomos ante tensiones puntuales de costes, junto con la aprobación de bonificaciones temporales en tasas autonómicas para los sectores más expuestos.

En materia fiscal, el PP aboga por deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y actualizar deducciones, con el objetivo de evitar que la inflación suponga "una subida encubierta de impuestos" y aliviar la carga sobre las familias.

El líder del PP de Asturias ha enmarcado estas propuestas en la necesidad de ofrecer "certidumbre, orden y gestión" frente al actual contexto económico, al tiempo que ha criticado la actuación del Gobierno autonómico presidido por el socialista Adrián Barbón, al que ha acusado de falta de ejecución presupuestaria y de generar "inseguridad" en el tejido económico.

El dirigente 'popular' ha defendido que su formación seguirá planteando medidas "que Asturias necesita" ante un escenario internacional complejo, y ha subrayado que su objetivo es "garantizar oportunidades, estabilidad y futuro" en la comunidad.

En este contexto, ha señalado que el Gobierno de España, siguiendo la estela de lo que había marcado Alberto Núñez Feijóo, ya ha aprobado, a su vez, algunas medidas como la bajada del IVA para combustibles. Rebajas que, según ha apuntado, sorprendentemente parece que no le gustan a Adrián Barbón, al mostrarse preocupado por una posible menor recaudación.