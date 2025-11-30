Queipo (PP) rechaza la implantación de una tasa turística y dice que el acuerdo presupuestario con Tomé no le sorprende

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este domingo, a preguntas de los periodistas en Madrid, que no le sorprende el acuerdo presupuestario en Asturias entre el Gobierno regional y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. "Los presupuestos estaban cerrados y acordados desde hace un mes", ha afirmado.

Además, Queipo se ha mostrado contrario a la introducción de una tasa turística voluntaria, algo que, según Tomé, formaría parte del acuerdo con el Ejecutivo regional.

El dirigente del PP ha explicado que su partido "no es partidario de ninguna tasa turística" y que la propuesta "no supone ningún logro, porque ya era una medida defendida desde hace tiempo por el propio Adrián Barbón".

El líder 'popular' ha afirmado que el sector turístico "necesita menos carga burocrática y menor presión fiscal" y ha zanjado que aplicar nuevas tasas "va justo en la dirección contraria de lo que necesita la economía asturiana".

En cuanto a los presupuestos que llegarán este lunes a la Junta General, Queipo los ha calificado de "inflados e irreales, como todos los presentados por Adrián Barbón en los últimos seis años", y ha criticado que "insistan en cargar sobre los asturianos una presión fiscal insoportable e injusta, que resta competitividad al territorio". Por ello, aseguró que el Partido Popular "no puede estar bajo ningún concepto en esta negociación".