Queipo (PP) reclama una reforma en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad intelectual

Álvaro Queipo - PP

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este jueves una reforma profunda del sistema de prestaciones para personas con discapacidad intelectual en Asturias y ha exigido avanzar hacia un modelo "más justo, más claro y verdaderamente útil para las familias y las entidades".

Lo ha hecho tras una visita a la entidad Adepas, en Noreña, acompañado de la diputada Beatriz Polledo y el portavoz local Ascanio González, donde ha podido conocer de primera mano la situación del sector, según ha informado el PP.

"En Asturias tenemos un sistema que, sencillamente, no está pensado para las personas con discapacidad intelectual. No tiene en cuenta sus necesidades reales ni sus particularidades, y eso tiene consecuencias directas en la vida de miles de familias", ha afirmado.

Queipo ha dicho que el modelo actual de ayudas es "disperso, desorganizado y poco accesible", lo que obliga a las familias a enfrentarse a "un auténtico laberinto administrativo". "Hablamos de normativas complejas, decretos difíciles de interpretar, convocatorias reiteradas y una burocracia que en demasiadas ocasiones retrasa o impide el acceso a derechos básicos", ha subrayado.

En este sentido, ha advertido de que esta situación no solo genera "tiempo perdido e incertidumbre", sino que provoca que "derechos reconocidos no lleguen a ejercerse".