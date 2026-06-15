Queipo rechaza la tasa turística por ser "innecesaria" y "una ocurrencia" del Gobierno para tapar su "pésima gestión"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, interviene en el Comité Ejecutivo Autonómico, en Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha rechazado este lunes la tasa turística que el Gobierno regional quiere implantar en el Principado, una medida que ha calificado como la "última ocurrencia" del Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón (PSOE) para "contentar a sus socios radicales" y "desviar la atención de su pésima gestión".

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Asturias, celebrado esta tarde en Oviedo, Queipo ha comenzado criticando este "impuesto al turismo". "El debate que nos plantean es rotundamente falso; los turistas en Asturias, ya sean asturianos o visitantes, ya pagan impuestos cuando consumen, se alojan o compran, y el Principado recibe la mitad de esa recaudación", ha afirmado, recordando que el sector representa el 10% del PIB asturiano y que, debido a la inflación, el Gobierno "cada vez recauda más, pero cada vez hace menos con lo que recauda".

El líder de los 'populares' asturianos ha respaldado las alegaciones presentadas por los alcaldes y concejales del PP, insistiendo en que el tributo es "innecesario", restará competitividad a la región, generará desequilibrios entre municipios y cargará de "más burocracia" a los ayuntamientos y establecimientos.

"No tenemos un problema de turismo masivo, lo que tenemos es un problema de abandono de nuestros concejos", ha remarcado, tras advertir de que están en riesgo unos 6 millones de euros en proyectos de turismo inteligente y digitalización, y 67,5 millones en planes turísticos por falta de ejecución del Principado. "El problema no es la falta de recursos, es la falta de gestión", ha aseverado, criticando además la falta de inversión en saneamiento, conexiones y agua en los ayuntamientos.

Queipo ha puesto como ejemplo de "mala gestión" los 6 millones de euros del préstamo público concedido a Duro Felguera. "La recaudación de tres años del impuesto al turismo equivaldría a ese préstamo que el Gobierno ya sabe que ha perdido y por el que se niega a dar explicaciones tras renunciar a las garantías de devolución", ha censurado.

El presidente del PP asturiano se ha referido también a las palabras del presidente del Principado durante el último Pleno en la Junta General, donde afirmó que la izquierda debe ser "útil" para evitar un gobierno de la derecha. "¿Útil para quién? ¿Para los asturianos o para ellos mismos?", se ha preguntado Queipo, quien ha repasado los "incumplimientos" tras siete años de gobierno socialista.

En este sentido, ha afeado al Ejecutivo la situación de los jóvenes que no acceden a la vivienda, los autónomos, los ganaderos y las "más de 180.000 personas en listas de espera sanitarias", así como los retrasos de entre 15 y 17 meses en la valoración de la dependencia.

Para el dirigente del PP, "ser útil no es despilfarrar el dinero que es de todos" ni tampoco "limitar el futuro de Asturias por una mala gestión presupuestaria". A su juicio, el Gobierno regional "ha fracasado porque no ha sido útil para los asturianos". "Ser útil no es hacer propaganda y esconderse cuando hay problemas, sino resolver esos problemas, mejorar la vida de la gente y dejar una Asturias mejor", ha añadido.

Asimismo, ha situado lo ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña) como el "legado de inacción y mala gestión" del PSOE, tildándolo de "tragedia que solo pudo producirse por la negligencia de un Gobierno que sigue sin asumir responsabilidades". Al respecto, ha criticado que los socialistas intentaran "oponerse, controlar y denostar" la comisión de investigación parlamentaria cuyo dictamen se votará la próxima semana y que, a su juicio, demuestra una "negligencia política clarísima".

Frente al Gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón, el presidente del PP asturiano ha asegurado que su formación está lista para gobernar, bajar impuestos, reducir la burocracia y las listas de espera, y tratar por igual a todos los concejos "gobierne quien gobierne".

"Queda menos de un año para dejar atrás la resignación, la propaganda y el desgobierno", ha proclamado Queipo de cara al próximo ciclo electoral. Con todo, ha pedido a los suyos "trabajar, explicar el proyecto y recorrer Asturias" para escuchar a los vecinos. "No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para cambiar Asturias", ha concluido.