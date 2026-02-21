Queipo reclama en Oviedo una "revolución de la normalidad" para cambiar Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, interviene en el Congreso local del PP de Oviedo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha apelado este sábado en el congreso local del PP de Oviedo a una "revolución de la normalidad" para cambiar la realidad económica y social del Principado. "Queremos ser la casa común de todos los asturianos que quieren una mejor Asturias", ha afirmado Queipo, quien ha criticado la "fatiga política" y la "crispación" que, a su juicio, caracterizan la actualidad política.

Durante su intervención, Queipo ha esbozado los tres ejes sobre los que se desarrollará esta "revolución": "Más oportunidades, mejor gestión de los servicios públicos y asturianía". Ha defendido el líder 'popular' que esta "revolución" ha de ser "tranquila y sensata", nacida de la moderación para que Asturias deje de ser "la última en lo bueno y la primera en lo malo".

"Una revolución reformista e imparable, porque hoy lo verdaderamente revolucionario es reivindicar a esa gran mayoría silenciosa que día tras día, con su esfuerzo y sacrificio, hace que este país siga avanzando", ha dicho, "pese a 40 años de socialismo en Asturias" y a la "sistemática venta del Estado por parte de Sánchez".

El PP asturiano, ha agregado, "no es el partido de los 25 compromisos incumplidos cada año", sino "el partido de la nevera llena, de la persiana subida y del autónomo que deja de tener miedo a las trabas burocráticas y a la subida injusta de impuestos".

El objetivo de los 'populares' asturianos es convertir Asturias "en una tierra de oportunidades" mediante la dinamización de la economía. En este punto ha defendido la propuesta de reforma fiscal "ambiciosa, pero también sensata y realizable". Si el PP gana las elecciones de 2027, ha agregado, se eliminarán los impuestos de IRPF; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Patrimonio; y el recargo del Impuesto de Actividades Económicas. "Dejaremos de ser una isla fiscal para ser la comunidad autónoma con la fiscalidad más competitiva del noroeste de España", ha defendido.

Junto a estos objetivos, se ha fijado la mejora de los servicios públicos, proponiendo un plan de choque para las listas de espera sanitarias, solucionar los problemas en las ayudas a la dependencia e impulsar políticas de vivienda, además de lograr una administración "más ágil".

"LA ASTURIANÍA SE DEMUESTRA CON HECHOS"

Por otro lado Queipo se ha referido a la "asturianía" como otro de los ejes de la "revolución de la normalidad". Ha dicho que esta "asturianía" se demuestra "con hechos y no con palabras", y que implica "tomar cada decisión y cada medida pensando única y exclusivamente en el beneficio y en el interés de Asturias, no en lo que se marque desde la calle Ferraz ni en la estrategia nacional de ningún partido".

"Asturias se construye día a día", ha subrayado, poniendo el foco en la necesidad de reforzar el sistema de promoción. "Somos un lugar fantástico para visitar, para vivir y para invertir", ha dicho.

Finalmente, se ha cuestionado el sentido de que el Gobierno asturiano haya presentado "245 medidas de normalización" del asturiano y del eonaviego cuando "incumple sistemáticamente la ley de uso y promoción que nos legó el Gobierno de Sergio Marqués".