Queipo reivindica al PP como "única alternativa" tras el encuentro interparlamentario en Galicia

28 Interparlamentaria Del Partido Popular Celebrada Este Fin De Semana En Galicia - PP

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha valorado que, tras este fin de semana, se reafirma una idea clara: "al igual que pasa en Asturias, somos la única alternativa de futuro para España".

Queipo aseguró que "los asturianos saben que en el PP no solamente estamos listos para gobernar, sino que además tenemos el proyecto claro y preparado, un proyecto puesto a disposición de los asturianos para cambiar la política de nuestra Comunidad Autónoma, al igual que los españoles saben que el proyecto del PP es el único que podrá liderar y hacer realidad el cambio que España necesita".

El líder del PP asturiano participará el próximo fin de semana en Aragón en la reunión anunciada por Alberto Núñez Feijóo con los presidentes autonómicos del PP el para responder al modelo de financiación de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que "han dilapidado la igualdad entre españoles". "El separatismo exige y los españoles pagan", ha señalado el Presidente Nacional del PP hoy en la clausura de la 28 Interparlamentaria del partido.