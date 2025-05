Queipo reprocha a Barbón su "muro de soberbia" ante la huelga de profesores y pide acelerar el Campus de El Cristo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también ha criticado los "seis años de espera" del proyecto universitario

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reprochado este sábado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que se haya "ausentado" durante las movilizaciones del profesorado, instlándose "en un muro de soberbia", y ha criticado los plazos del proyecto para convertir el antiguo Hospital de El Cristo en un campus universitario.

En declaraciones a los medios durante su visita a la Feria de la Ascensión en Oviedo, acompañado por el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, Queipo ha valorado el evento como "una de las referencias del Principado de Asturias" y ha destacado el anuncio de la recuperación de la muestra ganadera. "Me parece maravilloso y sirve como el epicentro de la actividad ganadera, un apoyo claro a los ganaderos asturianos", ha dicho.

Preguntado por la situación en el ámbito educativo, ha manifestado su sorpresa por la ausencia del presidente regional. "Me sorprende muchísimo que Adrián Barbón se haya ausentado y haya delegado sus funciones en la vicepresidenta en estos días concretamente", ha afirmado. "Este gobierno está instalado en un muro de soberbia y hasta que no cedan y hagan caso al profesorado, esto no se va a desatascar", ha añadido.

En cuanto al proyecto universitario previsto en los terrenos del antiguo Hospital de El Cristo, Queipo ha considerado que el plan "de por sí está bien", pero ha lamentado la demora en su ejecución. "Estamos hablando de proyectos a largo plazo, que sabemos que aquí en Asturias no se cumplen nunca", ha señalado. "Lo único esperanzador es que será un gobierno del Partido Popular el que concluya estas obras", ha añadido.

También ha cuestionado el proyecto de ley de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno autonómico. "Esta ley es pobre, es floja, no soluciona el problema", ha afirmado, criticando que el Ejecutivo recurra "siempre a la propaganda". Según Queipo, "los únicos que hemos presentado una proposición de ley para la verdadera lucha contra la burocracia ha sido el Partido Popular".

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también ha reclamado mayor agilidad en la tramitación del proyecto universitario. "Hablar de seis años es reírse de todos nosotros", ha dicho. "Pido al presidente que reaccione, porque quien lo paga al final es el Principado", ha añadido.

Canteli ha mostrado dudas sobre la ejecución real del plan. "Sobre el papel todo parece muy bien. ¿La realidad cuál va a ser? Pues muy a largo plazo. Y eso me duele", ha afirmado. No obstante, ha garantizado que el Ayuntamiento "va a estar ahí siempre con agilidad" y ha asegurado que el punto de vista urbanístico, "no va a ser el problema nunca".